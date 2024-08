50e anniversaire de l’InterContinental Tahiti : « L’authenticité n’est pas l’apanage de la petite hôtellerie »

L’InterContinental Tahiti Resort & Spa fêtait jeudi soir avec ses partenaires son 50e anniversaire, en présence de trois présidents du Pays et du haut-commissaire. C’est Yann Bailey, qui prend les rênes de l’entreprise dirigée par son père depuis 35 ans, qui a coupé le gâteau.

50 ans depuis l’ouverture du Travelodge, devenu ensuite Beachcomber Park Royal, puis InterContinental en 2001, dont 35 ans sous la direction de Richard Bailey : l’hôtel a fêté jeudi soir, en compagnie de ses nombreux partenaires, cet anniversaire qui marque aussi un passage de relais entre un père et son fils, Yann Bailey.

Dans son discours, Richard Bailey a salué les différents directeurs de l’hôtel au fil des ans, Laurent Bessou, Philippe Brovelli, Jean-Marc Mocellin, Thierry Brovelli, et aujourd’hui Laurent Vigneron, ainsi que le directeur régional du groupe, Guillaume Épinette. Il a aussi insisté sur la « communauté » que forment les 360 salariés de l’hôtel, et la culture d’entreprise construite au fil des ans : « L’authenticité n’est pas l’apanage exclusif de la petite hôtellerie, nous en sommes la preuve. » D’autres orateurs n’ont pas manqué de rappeler que Dick Bailey est aussi très investi dans la protection de l’environnement – il a été le premier à installer un SWAC au fenua, a fondé la Tetiaroa Society, et siège au comité directeur de l’ONG internationale Blue Climate Initiative, qui avait tenu son sommet à Tahiti en 2022.

Les chefs d’entreprise, mais aussi les personnages politiques étaient présents : le haut-commissaire Éric Spitz, Gaston Flosse, Oscar Temaru (lire encadré) et Moetai Brotherson, ainsi que le maire de Punaauia Simplicio Lissant. Et Richard Bailey s’est adressé au gouvernement qui a réduit l’enveloppe et le taux de défiscalisation locale : « Aidez-nous à soutenir le progrès social que le Pacifique nous envie sans exception. »

Oscar Temaru, admiratif de l’entreprise et de l’homme qui la dirige

Pour Oscar Temaru, l’InterContinental ce n’est pas seulement l’un des plus importans employeurs de la commune, c’est aussi des souvenirs, et une longue relation d’amitié. Comme pendant les grèves de 1983, alors qu’il venait d’être élu à la mairie, et qu’il s’est opposé à l’entrée dans les lieux de « casseurs », ou pendant la crise Covid, lorsqu’il a vu, dit-il en parlant de Dick Bailey, « pas le directeur d’hôtel, mais vraiment l’homme. »