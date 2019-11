Gala de fin d’année pour les élèves des arts traditionnels du CAPL

Les élèves du conservatoire artistique de Polynésie en arts traditionnels se produiront gratuitement, le 14 décembre, dans le traditionnel grand gala de fin d’année.

Ce seront 800 élèves, petits et grands, qui monteront samedi 14 décembre sur la scène de To’ata pour montrer ce qu’ils ont appris durant une année au sein du conservatoire artistique de Polynésie. Les arts traditionnels seront à l’honneur à partir de 16 heures avec, pour le plus grand plaisir du public, du ‘ori tahiti, du ukulele, de la guitare, des percussions traditionnelles, du himene et du orero. L’entrée est évidemment libre pour permettre au plus grand nombre d’admirer le talent des élèves. Chaque année, le spectacle du conservatoire est particulièrement attendu, en tant que pépinière des futurs meilleurs danseurs et danseuses que peut compter le Heiva ou encore le Hura Tapairu, et musiciens de Polynésie. Une véritable fête de la culture polynésienne.