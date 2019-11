Tinalei n’ira pas en finale de « La France a un incroyable talent »

Déception pour Tinalei et ses fans après la première demi-finale de l’émission « La France a un incroyable talent », ce mardi. Malgré une belle performance, elle n’a pas été retenue pour la finale du 10 décembre.

Une chanson culte de la variété française – « Le Monde est stone », tirée de la comédie musicale Starmania et connue pour ses difficultés techniques – interprétée (presque) sans faute. Aux yeux de ses fans, la jeune chanteuse polynésienne de 13 ans méritait amplement d’accéder à la grande finale de cette 13e saison.

« C’est magnifique », s’exclamait pourtant Marianne James durant la prestation de Tinalei, après laquelle le public s’est levé comme un seul homme pour une ovation. « Que c’est joli ce qu’on vient d’entendre, » a poursuivi Marianne James; « ça fait tellement doux sur le cœur, » a renchéri Hélène Segara. « Tu as une voix vraiment extraordinaire, lui a dit Ahmed Sylla. Il y a un truc en toi de vrai, d’authentique, et s’il te plaît ne perds jamais ça. Peu importe ce que tu feras dans ta vie, tu seras une star dans ton domaine, j’en suis sûr et certain. »

Mais pourtant, à l’issue de l’émission qui a fait défiler 15 demi-finalistes, Tinalei n’a pas été retenue pour la finale.