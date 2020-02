Gaston Flosse persiste et signe, il habite bien à Papeete

Gaston Flosse et Pascale Haiti, accompagnés de leur conseil Me Antz, se sont présentés ce vendredi matin devant le tribunal de première instance. Le but, faire valoir que Gaston Flosse est bien domicilié à Papeete, et cela pour la deuxième fois. Sa première tentative ayant été retoquée par la Cour de cassation.

Me Antz n’en démord pas, son client est bien domicilié à Papeete et il est victime de l’acharnement de Michel Buillard. « Tout ce qui est fait par le maire à pour but de faire mal à Gaston Flosse. » Pour lui l’inscription de Gaston Flosse sur les listes électorales doit être recevable.

Pour Me Antz, « Gaston Flosse ne demande pas une faveur, il demande un droit. Celui du droit de vote. »

Pour Me Bourion, représentant le maire de Papeete, le jugement du 24 janvier est très clair. « Ils ont du mal à justifier leur domicile. (…) Ils ont un bail frauduleux, et leur soi-disant domicile n’est pas un lieu d’habitation, c’est un local de travail. » Pour lui, cette deuxième demande n’est pas recevable.

La décision sera rendue lundi à 15 heures. À la sortie de l’audience, des échanges fleuris ont eu lieu entre Gaston Flosse et Me Bourion, l’ex homme fort du Pays reprochant au conseil d’avoir émis des doutes sur sa probité lorsqu’il a évoqué « des factures EDT frauduleuses. » Le Vieux lion n’a rien perdu de son mordant et a toujours la dent dure envers ses opposants.