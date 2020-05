Gaston Tong Sang réélu maire à Bora bora

Après sa victoire au premier tour des élections municipales, le 15 mars, Gaston Tong Sang a été réélu maire de Bora Bora ce mardi.

30 ans de mandat… et six ans de plus à venir. Le président de l’Assemblée de la Polynésie Française, Gaston Tong Sang été confirmé dans son fauteuil de maire, ce mardi après-midi par 30 votes sur 33 (trois votes blancs). Il avait été élu pour la première fois dans la commune en 1989, et a remporté le scrutin du 15 mars avec 55,3% des voix. Ce nouveau mandat s’annonce des plus difficile : la crise du coronavirus a mis la très touristique île des Raromata’i à l’arrêt.

La première séance du conseil municipal renouvelé de Bora Bora a également vu l’élection des maires délégués des 3 districts de l’ile. Ainsi, Mahuru Marakai a été élu maire délégué de Nunue, Victor Roomataroa, maire délégué de Faanui, et Teta Penehata, maire délégué de Anau.

Pour l’occasion, Sylvana Puhetini, 1ère vice-présidente de l’assemblée, avait fait le déplacement, ainsi que plusieurs collaborateurs de Gaston Tong Sang à Papeete.