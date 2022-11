Globe 40 : arrivée dans un mouchoir de poche des premiers voiliers

Les premiers concurrents de la course à la voile autour du monde Globe 40 ont été accueillis ce matin dans le port de Papeete. Preuve que cette quatrième étape était encore une fois très serrée : les Japonais de Milai et les Américains d’Amhas naviguaient à portée de vue de l’un de l’autre alors qu’ils sont partis voilà 12 jours d’Auckland.

La Globe 40, c’est une nouvelle course à la voile en format du tour du monde par étapes, qui doit être organisée tous les quatre ans. Cinq équipages internationaux restent en compétition pour cette première édition, partie du Maroc en juin avant de contourner l’Afrique et de traverser l’Océan Indien. Après trois étapes déjà très serrées, les bateaux, tous des Class40 de 12 mètres, étaient partis à le 29 octobre de Nouvelle-Zélande, et c’est Milai, voilier japonais basé à Lorient qui a passé la ligne en premier peu après 4 heures du matin, devant les Américains d’Ahmas.

Sept petites minutes d’écart seulement après 2 600 milles de voile, ça n’est pas le premier résultat serré de la compétition, comme l’explique Manfred Ramspacher, à l’initiative de l’événement :

Pour Craig Horsfield de Amhas, « l’étape la plus longue, du Cap Vert à l’île Maurice, a été la plus dure. Celle-ci, d’Auckland à Tahiti, était super facile en comparaison. » Il redoute un peu la prochaine, vers Ushuaia. « C’est littéralement le bout du monde, ça peut être un challenge. Je n’ai jamais passé le Cap Horn, ça va être amusant. »

Masa Suzuki, le skipper de Milai qui est désormais troisième au classement général, se réjouit de pouvoir passer quelque temps à Tahiti pour « se relaxer sur la plage », mais aussi pour pouvoir préparer son bateau, habituellement basé à Lorient, pour la prochaine étape.

Les Hollandais de Sec Hayai, qui tiennent la tête du classement, ont passé la ligne 3h45 plus tard, et ont pu participer à l’accueil en musique place Tu Marama. Ils gardent pour l’instant la tête du classement général. Les autres équipages, Français, Marocains ou Canadiens, sont attendus d’ici demain.

La flotille restera au fenua pendant au moins de deux semaines, pour une pause bien méritée mais pas seulement. Il faut bien sûr préparer voire réparer ces voiliers taillés pour la course au large, mais plusieurs évènements sont organisés. Des panneaux d’information sur la course et sur la voile en Polynésie ont été installés sur la place Tu Marama, et les écoliers présents ce matin ont pu ainsi mieux comprendre de quoi il s’agit. Une bénédiction des équipes est prévue le 16 novembre, toujours place Tu Marama, une parade en baie de Matavai le 20 novembre, en présence de scolaires, et une « grande fête » de départ pour lancer la prochaine étape vers Ushuaia, juste après le redoutable Cap Horn, ce sera le 26 novembre.

L’arrivée de cette première Globe 40 est prévue dans 3 mois en Bretagne, après des escales au Brésil et aux Caraïbes.