Tourisme : les ministres du Pacifique veulent développer les liaisons inter-régionales

Une délégation polynésienne portée par le vice-président, Jean-Christophe Bouissou, a participé au dernier conseil des ministres du tourisme qui a eu lieu à Rarotonga.

L’heure est au bilan pour le vice-président, Jean-Christophe Bouissou, de retour du Conseil des ministres du tourisme. Après deux années blanches, c’est aux iles Cook que se sont réunis l’ensemble des pays membres de la « South Pacific Tourism Organisation » (SPTO). A l’ordre du jour de ce grand rassemblement, le développement du tourisme dans le Pacifique après deux années de crise sanitaire. Si au niveau local, le tourisme est en passe de retrouver son niveau d’avant crise, il semblerait que nos voisins du Pacifique rencontrent encore des difficultés à relancer la machine.

La semaine dernière, Tahiti Tourisme dévoilait les grandes lignes de sa politique Faariiraa Manihini 2027, une stratégie qui intéresse en fait toute la région. « Ils s’y intéressent depuis un certain nombre d’années déjà », a expliqué le vice-président. Mais le principal sujet de conversation a porté sur la faible connectivité aérienne interrégionale, puisque le manque de connexion entre les îles est un obstacle majeur à la circulation des personnes et des touristes. Pour être acteurs du développement de ces connexions avec la région Pacifique, les ministres ont décidé de créer une commission spécifique au sein de la SPTO, et c’est la Polynésie qui en aura la présidence. Dans cette dynamique, il sera donc le pays hôte pour accueillir le prochain Conseil des ministres du tourisme en 2023. Celui-ci sera organisé en même temps que le One Planet Summit for Islands consacré aux enjeux climatiques et que le Pacific Cruise Forum, consacré à l’industrie de la croisière.