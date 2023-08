Go Green Tahiti : du gaz et de l’engrais à partir de déchets organiques

Depuis presque un an la jeune société locale Go Green Tahiti commercialise des méthaniseurs domestiques qui permettent de répondre à une problématique environnementale et énergétique. Un système présent dans une centaine de pays avec des dizaines de milliers de kits installés dans le monde et qui a déjà trouvé ses premiers clients au fenua. La société espère aussi trouver un écho auprès des autorités organisatrices des Jeux olympiques en participant au traitement des déchets organiques du village olympique.

Valoriser ses déchets organiques, c’est ce que propose Go Green Tahiti avec son méthaniseur domestique. Représentant officiel de la marque israélienne HomeBiogas, Go Green Tahiti commercialise depuis presqu’un an des « digesteurs » aux Polynésiens. Un système révolutionnaire, déjà présent dans une centaine de pays, « utilisé par des dizaines de milliers de personnes » et qui commence à trouver preneur au fenua. En effet, l’appareil que l’on pourrait confondre avec un composteur s’adapte totalement au climat et au contexte local. Mesurant un peu plus d’un mètre de haut et de large, il s’installe facilement dans un jardin et permet de produire du méthane, un gaz capable de faire fonctionner une gazinière fournie par l’entreprise. « S’il est alimenté correctement le plus petit digesteur peut fournir quotidiennement du gaz pendant deux heures », précise Igor Loyant, gérant de Go Green Tahiti.

Un processus biologique de dégradation par micro-organismes

Le méthaniseur permet également la production d’engrais sous forme liquide… le tout à partir de déchets de cuisine, de fumier ou d’excréments d’animaux. Des déchets organiques que l’on va introduire dans le dôme par un orifice et qui vont progressivement se décomposer grâce à un processus biologique de dégradation par micro-organismes, permettant la production de biogaz (mélange de méthane et de dioxyde de carbone). « À la base, on va créer un lit bactérien en mélangeant du fumier et de l’eau. C’est des bactéries méthanogènes qui vont se nourrir de nos déchets », précise encore le gérant.

Les particuliers mais aussi les professionnels

Totalement conçu à partir de matières recyclées, le système est complètement hermétique, garanti deux ans et a une durée de vie de 15 ans. Pour Igor Loyant l’utilisation de ces méthaniseurs est d’autant plus pertinente pour les îliens qui peuvent parfois souffrir, de par l’éloignement, du manque de gaz. Mais au-delà de la problématique énergétique, ce système répond aussi à une problématique environnementale qui concerne le traitement des déchets organiques. Et si le système peut répondre aux besoins des particuliers « qui font des choix personnels en faveur du respect de l’environnement », il peut aussi répondre à ceux des entreprises qui souhaitent s’inscrire dans « le mouvement des énergies renouvelables » .

Autres projet de Go Green Tahiti, celui d’intégrer ses digesteurs dans le fil conducteur des Jeux Olympiques de surf pour, pourquoi pas, traiter les biodéchets produits lors de la préparation des repas des athlètes. Une discussion est d’ailleurs prévue entre la société et la ministre de l’Environnement Éliane Tevahitua.