Google Traduction intègre désormais le reo Tahiti

Le géant américain a annoncé avoir rajouté, grâce à un nouveau modèle d’IA, 110 nouveaux langages à son outil gratuit de traduction en ligne. Parmi eux le reo tahiti, qui peut désormais être traduit dans plus de 240 langues en quelques clics… et quelques approximations.



Deux cent quarante-trois. C’est le nombre de langues désormais prises en charge par Google Traduction, outil lancé en 2006 autour d’une dizaine de langues et qui ne permettait alors que de traduire vers ou depuis l’anglais. Depuis, le service s’est démocratisé, a été intégré à des centaines d’applications, a été concurrencé, aussi, notamment par Deepl, très performant, mais payant pour les textes longs… Et a ajouté, par vagues successives, beaucoup de nouveaux langages à son interface. Le dernier ajout, annoncé ce jeudi matin, est le plus gros à date : 110 langues supplémentaires, originaires de tout autour de la planète et parlées par quelques individus ou plusieurs dizaines de millions de personnes. Une prouesse rendue possible, d’après Google, par l’utilisation d’une intelligence artificielle (IA), et d’un modèle linguistique de pointe, Palm 2.

Dans la nouvelle liste on trouve le afar, une langue tonal parlée en Ethiopie ou à Djibouti, le cantonais, langue chinoise distincte du mandarin parlée par plus de 85 millions de personnes, le sicilien ou le vénitien, le manx, langue celtique passée tout près de l’extinction sur l’île de Man, des créoles de Papouasie, de l’île Maurice ou des Seychelles, et des langues polynésiennes comme le tongien… Et au milieu de cette longue liste, le tahitien, dont la prise en charge par l’outil de traduction du géant californien avait été demandé dans différentes pétitions et requêtes en ligne ces dernières années. Le reo tahiti peut donc être traduit directement vers 242 autres langues sur Google Traduction, sans aide à la prononciation pour l’instant, mais avec l’outil « dictionnaire », qui permet de faire son choix entre différentes traductions.

Comme ça a été le cas lors des ajouts de langues précédent, beaucoup d’utilisateurs Polynésiens devraient remarquer – et signaler, comme l’espère Google – des erreurs de traduction, notamment dans la structure des phrases, mais aussi dans certaines mots. Mais la compagnie précise à chaque fois que son outil est « évolutif » : les « notes » des utilisateurs aide à affiner le modèle. Son objectif affiché : « éliminer les barrières linguistiques globales », et se doter d’un outil de traduction quasi-universel, avec « l’Initiative 1 000 langages »… À noter que le nombre de langues parlées dans le monde est fréquemment estimé à 7 000, dont près de 20% se trouveraient en Océanie, région qui compte le plus de langues au regard de sa population.