Grève contre la réforme des retraites : 400 000 manifestants mobilisés à Paris

A l’appel de plusieurs syndicats, des centaines de milliers de personnes se rassemblent ce jeudi pour manifester contre la réforme des retraites. De source policière à Europe 1, le ministère de l’Intérieur a recensé plus d’un million de manifestants à 17 heures, sans compter le défilé parisien. Ils étaient plus de deux millions à manifester, selon Philippe Martinez.

Quelques heures seulement après la présentation du projet de réforme des retraites par Elisabeth Borne, le 10 janvier dernier, huit syndicats annonçaient déjà une vaste journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites pour le 19 janvier. Alors qu’entre 550 000 et 750 000 personnes étaient attendues dans la rue, de source policière à Europe 1, le ministère de l’Intérieur a recensé plus d’un million de manifestants à 17 heures, hors Paris.

À midi, 115 actions ont été recensées partout en France mobilisant 272.000 personnes, avons-nous appris de source policière. Les premiers chiffres remontés par les autorités attestent d’une mobilisation très importante : 36 000 personnes ont ainsi défilé à Toulouse, 26 000 à Marseille, 25 000 à Nantes, 19 000 à Clermont-Ferrand, 15 000 à Montpellier, 14 000 à Tours, 12 000 à Perpignan et Orléans, 6 500 à Mulhouse et Périgueux…

Plus d’un million de manifestants recensés hors Paris, deux millions au total selon Martinez

De source policière à Europe 1, le ministère de l’Intérieur a recensé plus d’un million de manifestants qui ont protesté contre la réforme des retraites, hors Paris, ce jeudi.

Dans le même temps, la Confédération générale du travail (CGT) annonce à 17 heures 400 000 manifestants à Paris. Philippe Martinez assure que plus de deux millions de personnes ont défilé ce jeudi.

Près de la place de la Bastille à Paris, des manifestants s’en sont pris à un local de la Matmut. Les forces de l’ordre sont intervenues immédiatement pour en empêcher la dégradation, confirme une source à Europe 1.

Des heurts ont éclaté jeudi après-midi entre forces de l’ordre et manifestants autour de la place de la Bastille, avec jets de projectiles et usage de gaz lacrymogènes, lors de la contestation de la réforme des retraites, a constaté un journaliste de l’AFP. À l’avant du cortège, des membres de groupuscules radicalisés et violents, des Black Bloc, ont jeté des poubelles, des bouteilles et des fumigènes sur les forces de l’ordre. Les unités mobiles se sont projetées pour disperser le groupe en faisant usage de gaz lacrymogènes, à quelques pas de la place de la Bastille.

Au total à Paris, pour prévenir les incidents ou les endiguer, 39 unités de forces mobiles ont été déployées soit 3.500 policiers et gendarmes selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées en France à l’appel des organisations syndicales pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement, fixant l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Outre les manifestations, la contestation s’est exprimée par des grèves notamment dans les transports, les écoles et la fonction publique.

Vers 17h30, le cortège était scindé en deux par les forces de l’ordre: le bloc des plus radicaux d’une part, le reste des manifestants de l’autre. La majorité des manifestants piétinaient place de la Bastille. Selon une source policière, on comptait « environ un bon millier » de Black Blocs.

Macron défend une « réforme juste et responsable » qui sera menée avec « détermination »

En déplacement en Espagne, le président Emmanuel Macron dit espérer que les manifestations contre la réforme des retraites se feront « sans trop de désagrément » pour les Français, et « évidemment sans débordements, ni violences, ni dégradations« . Le chef de l’État défend une « réforme juste et responsable » qui sera menée avec « détermination« , a-t-il ajouté. La réforme des retraites a été « démocratiquement présentée, validée » et elle est « surtout juste et responsable« , a également déclaré le président français.

L’exécutif poursuivra sa réforme « avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité« , a-t-il ajouté en marge d’un sommet franco-espagnol à Barcelone.

Fonction publique d’État : 28% de grévistes à la mi-journée

Près de trois fonctionnaires sur dix (28%) étaient en grève ce jeudi en milieu de journée dans la fonction publique d’Etat, qui compte 2,5 millions d’agents, selon des chiffres communiqués par le ministère de la Fonction publique, en baisse de cinq points par rapport à 2019.

Dans la fonction publique territoriale (près de deux millions d’agents), le taux de grévistes s’élève à 11,3% et dans la fonction publique hospitalière (1,2 million d’agents), il atteint 9,9%, deux pourcentages supérieurs à ceux du 5 décembre 2019, premier jour de grève contre le premier projet de réforme des retraites.

À Paris, plusieurs dizaines de milliers de manifestants derrière l’intersyndicale

Le cortège parisien, fort de plusieurs dizaines de milliers de personnes, s’est ébranlé jeudi vers 14h15 de la place de la République avec les responsables des principaux syndicats français à leur tête, ont constaté des journalistes de l’AFP. Les leaders de ces organisations (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) se sont rassemblés derrière la banderole « Réforme des retraites: travailler plus longtemps, c’est non« . Tous se sont réjouis des chiffres remontés des cortèges de province dans la matinée. « Au-delà de ce qu’on pensait » pour Laurent Berger (CFDT), « un raz-de-marée » pour Simon Duteil (Solidaires).

« Si on a plus d’un million de personnes dans les rues, on n’imagine pas qu’il n’y ait pas une réponse du gouvernement et du président« , a réclamé Benoît Teste (FSU). Les leaders politiques de la gauche étaient également présents, à l’exception de Jean-Luc Mélenchon qui a défilé à Marseille. Les manifestants devaient marcher un peu plus de trois kilomètres jusqu’à la place de la Nation.

Dans les cortèges, on pouvait lire des pancartes comme « le travail nuit à la santé après 60 ans », « non à la retraite à 64 ans » et entendre les slogans « les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère on en veut pas« , « ils nous disent bosse et crève, nous on crie vive la grève !« . Selon la préfecture de police, les forces de l’ordre avaient effectué avant le début de la manifestation quelque 2 300 contrôles et procédé à 15 interpellations, principalement pour port d’arme prohibé.

En partenariat avec Europe 1.