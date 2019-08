L’intersyndicale a signé mercredi matin à Punaruu avec la société Interoute un protocole d’accord mettant fin au conflit. Le dirigeant de la société Heirani Nouveau s’engage à ne licencier personne d’ici la fin de cette année. Mais l’ambiance n’est pas la même dans d’autres entreprises telles que JL Polynésie, JB Le Caill et Poly Goudronnage qui « font de la résistance », selon l’intersyndicale.

Les négociations entre l’intersyndicale et les entreprises privées du BTP dont les salariés sont en grève ont débuté mercredi matin. Un protocole d’accord a d’ailleurs été signé avec le patron d’Interoute Heirani Nouveau qui a déclaré « On est globalement satisfait ».

Quatre articles composent ce protocole d’accord. Heirani Nouveau s’engage à ne licencier personne « pour raison économique » d’ici la fin de cette année. Les parties se sont aussi engagées à se revoir avec le gouvernement pour « faire un point sur le lancement des appels d’offres annoncés par le ministère ». Il est aussi stipulé que les 8 points de revendication des salariés soient « suspendus et discutés ultérieurement ».

Le président de l’organisation patronale Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics (CSMGCTP), Heirani Nouveau, qui es aussi le dirigeant d’Interoute, a déclaré que les autres entreprises étaient absentes des négociations mercredi matin car « elles ont préféré rencontrer leurs syndicats individuellement car les revendications sont distinctes selon les entreprises ». Le jeune entrepreneur annonce même qu’il est « optimiste » par rapport au courrier d’engagement émanant du ministre de l’Équipement : « on n’a pas d’autres solutions que d’y croire (…). Le gouvernement a fait des annonces et il s’est engagé à ce que dans un mois on se revoie pour voir si les annonces sont maintenues ».

« JL Polynésie, JB Le Caill et Poly Goudronnage font de la résistance »

L’intersyndicale devrait continuer les négociations avec les 5 autres entreprises. Mais elle indique que les négociations ne seront pas faciles avec JL Polynésie, JB Le Caill et Poly Goudronnage, « elles font de la résistance ». Le 1er secrétaire adjoint de la CSIP Cyril Le Gayic a déclaré : « nous n’avons pas mis la pression au gouvernement pour rien ». Il rappelle que les entreprises ont toutes eu la lettre d’engagement du ministre de l’Équipement relative au lancement des appels d’offres à hauteur de 2,5 milliards de Fcfp d’ici la fin de cette année. L’intersyndicale demande donc à ces dernières qu’il n’y aie aucun licenciement lors de ces prochains mois.