Air Tahiti Nui partenaire de Finnair pour un tour du monde

Le site Air Journal rapporte mercredi la présentation d’une nouvelle offre faite par Air Tahiti Nui et la compagnie aérienne finlandaise, Finnair. Il s’agit d’un tour du monde avec un seul billet multi-destinations.

Faire le tour du monde avec un seul billet en passant par l’Europe du Nord, c’est ce que propose Finnair au travers de son partenariat avec Air Tahiti Nui. Une nouvelle offre « unique en son genre », indique la compagnie finlandaise, dévoilée mercredi comme le rapporte le site Air Journal. Ainsi à partir de 1 842 euros, soit 219 809 Fcfp, il est possible de partir de Paris-CDG direction Helsinki, Tokyo, Papeete, Los Angeles avant un retour à Helsinki. « Les voyageurs des deux transporteurs pourront bénéficier de cette offre » indique Air Journal.

La compagnie aérienne finlandaise va fêter ses 96 ans en novembre prochain. Finnair se définit comme « une compagnie aérienne majeure et incontournable sur l’axe Europe-Asie » avec 100 destinations en Europe, 19 en Asie et 7 en Amérique du Nord. Elle a récemment, et pour la 10ème fois consécutive, le titre de meilleure compagnie d’Europe du Nord lors des World Airline Awards 2019.

Finnair se veut également éco-responsable. La compagnie a fait l’acquisition de plusieurs Airbus A350 dont la consommation de kérosène serait de 25% inférieure aux précédents appareils, et depuis le début du mois, utilise un mix de carburant qui contient 12% de bio-fuel sur certains de ses vols long-courrier.