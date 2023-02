Gus l’illusionniste : quand le mensonge devient un art

Fraichement débarqué au fenua, l’illusionniste Gus a proposé ses premiers tours à la presse ce lundi. Il promet, vendredi et samedi, un « spectacle vivant », un véritable « cocktail de magie », interactif, drôle et festif, mêlant tours de cartes, magie visuelle et mentalisme.

« Gus l’illusionniste « , c’est le nouveau spectacle que propose SA Productions vendredi et samedi au Grand théâtre de la Maison de la culture. Un spectacle de magie avec « beaucoup d’humour » et auquel le public sera amené à participer. « J’aime bien imaginer que la scène, c’est un peu comme mon salon, a expliqué Gus. J’invite donc les gens dans mon salon et je fabrique les numéros avec eux« . Évidemment il y a une trame à ce spectacle et la plupart des numéros sont écrits, mais il y aussi « une part d’improvisation importante » puisque les gens qui montent sur scène ne sont pas préparés et que leurs réactions spontanées donnent souvent « matière à faire des gags« . Des petites improvisations qui font durer le plaisir du passionné, mais aussi celui du public. « Dans l’idée, il y a des numéros qui durent deux minutes et puis finalement l’enfant qui monte sur scène est drôle et on en fait plein de choses. C’est dur de tenir un timing quand on s’amuse avec les gens » , avoue encore celui qui s’est donné pour mission de créer des illusions pour faire croire à de la magie. Car contrairement à un magicien, les spectateurs savent pertinemment « qu’ils n’ont pas en face d’eux Merlin l’enchanteur. » Son objectif : « faire vivre des choses qui déroutent un peu les sens« .

Gus n’hésite pas à décrire quelques moments cultes de ce spectacle qu’il fait durer depuis 2017 et qui ne semble pas s’essouffler : »Je fais apparaître des bouteilles de vin, il y aura un jeu de cartes qui explose et je tire dans un nuage de cartes avec un fusil à harpon. Un numéro sur le tennis où je jette des balles dans le public et les choses auxquelles pense le public se retrouvent dans les balles que j’ai jetées, » confie aisément l’artiste, certain de surprendre quand même le soir du spectacle, parce que « la magie, si vous ne la voyez pas, vous ne la vivez pas. »

Un ingénieux mélange de mentalisme, de tour de cartes, de magie visuelle qui érige le mensonge en art, avoue le jeune homme : « En magie, on ment constamment aux spectateurs. On perd des cartes, on fait choisir des informations et en fait, on est toujours en contrôle de ce qui se passe. Même si les spectateurs ont parfois des réactions qui ne sont pas classiques. » Malgré quelques ajustements logistiques, il promet aux spectateurs polynésiens le même spectacle que celui qu’il donne en Europe.

Gus l’illusionniste donnera ce vendredi 24 et ce samedi 25, trois représentations au Grand théâtre de la Maison de la culture. Il reste encore quelques places en vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio1/Tiare FM à Fare Ute. Infos pratiques auprès de [email protected] – 40434100.