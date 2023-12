Handicap : le gouvernement goûte aux galères des PMR

Ce lundi, le gouvernement s’est prêté à un exercice peu commun. Installés sur des fauteuils roulants, le président et ses ministres ont arpenté l’avenue Pouvana’a et le front de mer, pour « sensibiliser » à la cause des personnes à mobilité réduite (PMR), mais aussi pour poser une roue dans leur quotidien difficile. Pas de révolution en vue pour améliorer la situation, mais il est question de rendre plus accessibles les passages piétons du front de mer, et, plus tard, de réaménager l’axe principal du centre-ville.

Opération fauteuil roulant au gouvernement. Ce lundi, en fin de matinée, le président Brotherson et ses ministres ont effectué une sortie peu commune dans les rues de Papeete. Après le conseil des ministres, installés dans des fauteuils roulant, ils se sont rendus, depuis la présidence, à la gare maritime. Une manière symbolique de marquer la journée internationale des personnes handicapées qui a eu lieu dimanche. Si l’expérience a fait sourire les passants, au niveau du gouvernement il s’agissait d’une action très sérieuse – et pour certains assez laborieuse – qui permet de mesurer les difficultés du quotidien. « On essaie de vivre ce que vivent nos amis PMR, explique Moetai Brotherson. On se rend compte dès le départ de la difficulté de l’exercice et de l’inadaptation des infrastructures. »

Réaménager le centre-ville

Tout au long du parcours, les ministres ont ainsi eu l’occasion d’être confrontés aux réalités du terrain auxquelles doivent faire face chaque jour les Polynésiens en fauteuil roulant. Une « opération com' » pour les objectifs ? « Une action de sensibilisation », répondent en choeur les membres du gouvernement. Reste que les premiers à pouvoir réagir à la situation, ce sont bien les élus. Depuis le début de la mandature de Moetai Brotherson, plusieurs actions symboliques ont été réalisées sur la question du handicap, avec, entre autres, l’adaptation des ministères, mais aussi des salles de cinéma aux PMR. Mais d’autres projets, à plus grande échelle cette fois seraient à l’étude selon Jordy Chan, le ministre des Grands travaux. Il est question notamment de réaménager l’un des deux axes principaux de la ville, pas celui du front de mer, mais celui « qui passe par le centre-ville, en face de la cathédrale ».

En attendant le lancement de ce projet d’envergure, le jeune ministre parle de l’adaptation des passages piétons du front de mer qui devraient être « rabotés » et « lissés » avant la fin de l’année. À noter enfin que ce mardi la présidence organise également une grande journée récréative qui reviendra sur cette journée internationale du handicap, avec au programme, des rencontres avec les associations du secteur et leurs bénéficiaires et un « job-dating » avec les entreprises.