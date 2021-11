Ce mardi matin a été posée la première pierre d’un nouveau bâtiment d’hébergement sur le site de l’association à Puurai. Il accueillera des personnes en situation de handicap mental, souvent rejetées par leur famille, « et plus largement par la société ».

Un centre d’accueil de jour, une cuisine et des ateliers en bas, près de la rivière. Un peu plus haut, des petits modules d’hébergement, de formation ou des sanitaires. Le « village » de Rima Here comme l’appellent les responsables de l’association, se construit petit à petit depuis quelques années. Il accueille déjà plus de 70 personnes en situation de handicap mental ou atteintes par des pathologies psychiatriques, dont 24 sont hébergées sur le site la nuit. Mais face aux demandes toujours plus nombreuses, de familles ou des services spécialisés, Rima Here lancée en 1985 a commencé à travailler sur une extension, dont la première pierre a été posée ce matin. Le bâtiment permettra d’accueillir 16 usagers supplémentaires, des personnes « exclues de leur famille et plus largement de la société ». « Chez nous, ils sont accompagnés dans leur vie quotidienne, suivis médicalement et en même temps on les insère professionnellement », explique la présidente de l’association Mareva Hourtal.

Objectif : faire avancer ces « personnes extraordinaires » vers l’autonomie, sous toutes ses formes. « Ils ont tous des capacités, et en y travaillant, on peut les mettre en valeur, explique le directeur de l’association, François Hermier, qui rappelle que plusieurs pensionnaires de Rima Here ont trouvé des emplois dans des restaurants ou magasins de Tahiti. L’extension ne permettra tout de même pas de répondre à la demande, reconnait-il : « On a déjà des listes d’attente de plus de 100 personnes ».

51 millions de francs de subvention

Le nouveau bâtiment conçu par le cabinet B3C doit ouvrir en 2023, et représente un investissement de 51 millions de francs entièrement assumé par le Pays. Pour la ministre de la Solidarité Isabelle Sachet, qui était accompagnée ce matin du vice-président Jean-Christophe Bouissou, cette aide était « une évidence ». « C’est une association qui travaille vraiment bien, qui nous tient au courant toute l’année de leur activité, qui a montré leur performance, il est normal qu’on les accompagne, note la ministre. Lors de mes visites, j’ai surtout vu des personnes accueillies dans le bonheur, qui veulent rester au centre, qui apprennent des choses ».

Isabelle Sachet a aussi rappelé que le Pays a un autre projet de centre d’accueil et d’hébergement médicalisé. Il sera dédié aux sans-abri et doit être érigé à Raimanutea, à Papeete. « Les plans sont prêts, le dossier a été présenté », précise la ministre. Reste à faire valider le financement.