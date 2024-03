Hao, grand vainqueur du Heiva Taure’a

Au terme des trois soirées de concours de la septième édition , c’est le collège de Hao qui a décroché le premier prix de la catégorie Heiva Taure’a. Les élèves des Tuamotu ont aussi obtenu le prix du meilleur dossier pédagogique ainsi que celui du meilleur orero parmi les treize autres établissements en lice.

Défi relevé. Cette année plus de 700 collégiens ont participé à la septième édition du Heiva Taure’a qui s’est tenue du 7 au 9 mars sur la place To’ata. La proclamation des résultats a eu lieu dimanche soir. Au final c’est le collège de Hao qui a remporté le premier prix du Heiva Taure’a devant le collège Maco Tevane et celui de Taravao. Hai a aussi obtenu le prix du meilleur dossier pédagogique et aussi celui du meilleur orero.

Cette année, quatorze établissements scolaires, ont répondu à l’appel du Heiva Taure’a : à Tahiti,les collèges de Arue, Mahina, Papara, Taravao, Ta’aone, Teva i Uta, Henri Hiro, Maco Tevane, Pomare IV. Plusieurs collèges des îles ont également répondu présent : Hao, Taha’a, Tubuai, le Groupement d’observation dispersé de Maupiti, et la Fraternité chrétienne des handicapés.

À l’issue de trois magnifiques soirées de concours qui ont réuni plus de 500 jeunes artistes, les 11 prix ont été attribués comme suit :

2 e coup de cœur du jury : « pour la qualité de leur audition et les valeurs qu'ils ont portées », la Fraternité chrétienne des handicapés.

Meilleur orchestre « rohi pehe » : le collège de Taha'a

Meilleur danseur « ‘Ori Tāne » : Toahere Laflaquiere- Chee Ayee du collège de Teva i uta

Meilleure danseuse « ‘Ori Vāhine » : Areiti Vero du collège de Taravao

Meilleur « ‘ōrero » : Taravaiatematamuia Marakai du collège de Hao

Meilleur dossier pédagogique : le collège de Hao

Meilleure interprétation artistique : le collège de Taravao

Le total cumulé de la meilleure interprétation artistique et du meilleur dossier pédagogique définit le podium du grand prix Heiva Taure’a :

1er prix catégorie Heiva Taure’a : le collège de Hao

2ème prix catégorie Heiva Taure’a : le collège Maco Tevane

3ème prix catégorie Heiva Taure’a : le collège de Taravao