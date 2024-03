La commune de Paea a réinventé son logo

Depuis quelques jours , les administrés de Paea ont découvert le nouveau logo de leur commune. Une identité visuelle « tournée vers l’avenir mais qui reste fidèle à son patrimoine historique » dit la mairie.

Paea a dévoilé sa nouvelle « identité visuelle ». Depuis quelques jours, la commune de Tony Géros possède un nouveau logo, un emblème voulu « plus moderne » mais « fidèle à son patrimoine historique » dit la municipalité. Cette nouvelle image qui représentera désormais officiellement la commune conserve tous les symboles du logo d’origine faisant référence aux deux légendes du district de Paea. On y retrouve donc les montagnes, le guerrier et bien sur les manu ‘ura, éternels oiseaux emblématiques de la commune. Par contre, fini les silhouettes abstraites détourées en noir et bonjour les dessins contemporains.

Plus de vague mais une frise

Les icônes « ont été retravaillées avec un trait plus moderne et respectant les proportions et leur emplacement », explique la mairie dans un communiqué précisant toutefois que « la vague représentant la mer » a été supprimée. Elle laisse place par contre à un élément graphique, en plus : une frise horizontale, rappelant « le bambou tressé base de construction du fare ». Cette frise constituée d’un motif à chevrons répétitif, issus du recueil de tatouage de Tavana Salmon doyen de la commune, âgé aujourd’hui de 104 ans, est destinée à être utilisée en décor ou comme encadrement des papiers officiels de la mairie. Une mairie qui assure enfin que ce nouveau sigle à une fonction identitaire « beaucoup plus importante » grâce à la mention » ‘Oire o Paea ».