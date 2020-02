Hao, Makatea, Moruroa : Moetai Brotherson interpelle Emmanuel Macron

Le député Moetai Brotherson a déposé une lettre au Président de la République, Emmanuel Macron, dans laquelle il l’interpelle sur les sujets de la ferme aquacole de Hao, le projet d’exploitation de Makatea, et la dépollution de Moruroa. Le député demande au chef de l’état d’être « le porteur (d’une) démarche concrète » alors qu’il participera, lors de sa venue en Polynésie, aux sommets « France-Océanie » et « One Planet Summit ».

A quelques mois de la venue en Polynésie d’Emmanuel Macron, c’est par une lettre, publiée par nos confrères d’Outre-mers 360, que le député Moetai Brotherson a décidé d’interpeller le Président de la République sur des sujets environnementaux qui touchent très particulièrement la Polynésie. D’autant plus que, comme le souligne le député, Emmanuel Macron prendra part durant sa visite du 16 au 18 avril au sommet « France-Océanie » et au « One Planet Summit » en présence des dirigeants des Etats du Pacifique.

C’est d’abord sur le sujet « du projet démesuré et déraisonnable d’aquaculture porté par la Chine » sur l’atoll de Hao, que Moetai Brotherson souhaite que le chef de l’État se prononce. Projet qui « fait planer une menace réelle sur le lagon », d’un pays, la Chine, qui « opère une pression de pêche dans toutes les ZEE du Pacifique Sud ».

Autre sujet, celui du projet d’exploitation du gisement de phosphate à Makatea. « Sous couvert d’une soi-disant « réhabilitation » dont la preuve n’est toujours pas établie, ce projet est également soutenu de manière paradoxale par l’actuel gouvernement de Polynésie qui sera votre hôte lors de ces sommets » pointe Moetai Brotherson.

« Ne pas vous prononcer de manière claire sur ces sujets reviendrait à les cautionner » assène le député au Président de la République.

Enfin Moetai Brotherson évoque l’incontournable sujet de la dépollution du site d’expérimentation nucléaire de Moruroa et « les déchets et résidus radioactifs stockés dans l’anneau corallien » de l’atoll, ainsi que les fissures dans son socle.

C’est donc « une demande solennelle » que le député adresse à Emmanuel Macron, d’être « le porteur d’une démarche concrète » pour cet « ambitieux et vaste projet de retrait et de retraitement de l’ensemble des déchets et résidus radioactifs issus des essais nucléaires de Moruroa ».

« Ne pas le faire serait envoyer un message dramatique aux Polynésiens, aux Peuples de Pacifique, mais aussi au Peuple de France, notamment à sa jeunesse qui veut voir, au-delà des COP qui se succèdent, de vrais actes forts en faveur de l’environnement » conclut Moetai Brotherson.