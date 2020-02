Jean-Paul Urima de retour en appel

Jean-Paul Urima comparaissait ce jeudi devant la cour d’appel pour contester le jugement de mai 2019 où il avait été condamné pour « faux et usage de faux » et « diffamation » à 300 000 SCFP d’amende avec sursis. Le délibéré sera rendu le 9 avril.

En mai 2019, Jean-Paul Urima avait été condamné pour « faux et usage de faux » et « diffamation non publique » envers l’actuel secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon. à une amende de 300 000 fcpf avec sursis. Il lui était reproché d’avoir usurpé le titre de secrétaire général du syndicat CSTP FO alors qu’il avait été radié du syndicat et aussi d’avoir diffamé Patrick Galenon en lui prêtant un passé judiciaire.

Ce jeudi, l’avocat général a estimé que les deux infractions étaient bien constituées et a réclamé à son encontre une amende de 300 000 fcfp sans sursis pour faux et usage de faux ainsi qu’à 1000 fcfp pour diffamation. Le délibéré sera rendu le 9 avril.