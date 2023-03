« Haru ton café », le nouveau service de café à ta portière

Depuis ce lundi, les automobilistes empruntant l’entrée Ouest de Papeete peuvent se procurer un mug de café directement depuis leur véhicule. À l’origine de ce service original, un jeune couple bien décidé à booster, à coup de café hawaiien, les matinées des gens pressés qui n’ont pas eu leur dose de caféine.

Un grand café nature ou à la vanille disponible directement à la portière de votre véhicule, c’est ce que propose Tapuarii Beaumont et sa compagne depuis ce lundi. Le couple s’est inspiré des fameux « vendeurs de La Dépêche » qui arpentaient les rues de Papeete il y a plus de 20 ans. Et comme on retrouve aujourd’hui dans le même esprit les vendeurs de mape ou de couronnes de fleurs, le couple amateur de « bon café » y a rapidement vu un produit qui pourrait bien se vendre. « Pour nous, c’est frustrant de tomber dans les bouchons et de se rendre compte en voulant prendre une gorgée de café qu’il y n’en a plus dans le mug », explique le nouvel entrepreneur, persuadé que nombreux sont ceux qui sont désarmés sans leur café matinal. Et c’est en partant de ce constat que l’idée est née.

Une alternative aussi aux files d’attentes aux caisses des rares magasins ou stations services qui en vendent. Une idée qui devrait répondre aux besoins des gens pressés, mais aussi à ceux des têtes en l’air qui ont oublié leur dose de caféine sur la table de la cuisine. Pour le moment, le service « Haru ton café » est disponible à l’entrée Ouest de Papeete, mais selon le jeune chef d’entreprise, il devrait être amené à étendre leur activité. Ils ont d’ailleurs déjà lancé un appel à candidatures sur « Haru ton café ». En attendant, vous pouvez les retrouver de 5h30 à 8h30 vers le stade Willy Bambridge.