Le CNAM fait sa journée portes ouvertes ce samedi 25 mars

Le Conservatoire national des arts et métiers en Polynésie française organise ce samedi 25 mars une journée portes ouvertes dans le hall du Lycée hôtelier de Punaauia. L’occasion pour les adultes désirant se former de découvrir les diplômes de niveau Bac à Bac+8 proposés par l’établissement.

Le CNAM de Polynésie française prépare sa prochaine rentrée. Comme chaque année, l’établissement d’enseignement supérieur ouvre ses portes à de potentiels futurs élèves. Objectif : informer les étudiants, les salariés, les travailleurs indépendants, les créateurs d’entreprise et les demandeurs d’emploi sur les formations qui y sont dispensées. Des cours en présentiel ou à distance le Cnam, permet de concilier activité professionnelle et formation. Avec une large carte de formations qui compte près de 500 diplômes, titres et certifications, mais également de rencontrer des experts des différents secteurs professionnels mis en avant par le Cnam en Polynésie française. L’occasion aussi de présenter les nouvelles filières spécialisées, notamment celles du social et de l’informatique . « On a un comité de pilotage qui permet de définir les orientations données par les professionnels et les institutionnels et notamment les métiers en tension qui sont, à l’heure d’aujourd’hui le social, de la santé et de l’informatique », précise Christophe Gomez, directeur du CNAM.

En 2022, 447 Polynésiens se sont formés au sein de l’établissement, dont une majorité de salariés. En plus des formations traditionnelles, le CNAM propose également des possibilités de Validation des acquis d’expérience (VAE) qui permet de transformer l’expérience en diplôme. Une formule qui selon le directeur de l’établissement a beaucoup de sens, surtout en Polynésie où nombreux sont ceux qui, par manque de possibilités il y a des dizaines d’années, ont appris sur le tas. Pour découvrir les nombreuses possibilités qu’offre le CNAM, rendez-vous samedi 25 mars, de 8 h à 12 h dans le hall du lycée hôtelier.