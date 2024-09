Hawaiki nui va’a solo : un sans-faute pour Kyle Tauraufau

Après avoir survolé les deux premières étapes de la 3ᵉ édition de la Hawaiki Nui Va’a Solo, le rameur d’Air Tahiti Va’a s’est de nouveau imposé ce samedi. Parti de Hitia’a avec une centaine d’autres concurrents, c’est sur le plan d’eau de Taaone qu’il a signé une nouvelle victoire. Au terme d’une belle bataille sur un parcours de 36 km, il devance Steeve Teihotaata. Une victoire de bon augure à trois semaines de la Hawaiki Nui Va’a, qui fait de Kyle Taraufau le roi de cette édition 2024.

Kyle Taraufau est en grande forme. Il l’a encore prouvé ce samedi en franchissant la ligne d’arrivée de la troisième et dernière étape de la Hawaiki Nui Va’a Solo en tête. Une victoire « au mental », décrochée après avoir enchaîné deux succès : jeudi, il avait bouclé le parcours entre Tautira et Hitia’a en 1h49’26, avant de s’imposer vendredi en 2h04’51, au terme du trajet Hitia’a – Pointe Vénus. Avec au total 49 km dans les bras, le rameur du team Air Tahiti a dû s’accrocher pour finir en tête de cette 3e épreuve de 36 km. « Avec la fatigue cumulée des deux premiers jours, c’était difficile, mais j’étais parti dans l’optique de la gagner, explique le champion. J’ai essayé de montrer que j’étais là, mais arrivé à Papenoo, je n’avais plus de ravitaillement. J’ai dû travailler mon mental. Parfois, je buvais de l’eau de mer pour essayer de me ravitailler au mieux… mais bon, je ne voulais pas laisser passer cette victoire, alors j’ai serré les dents jusqu’à la fin. »

Depuis le début de la saison, Kyle brille sur les courses de V1, avec un enchaînement de victoires : d’abord sur la Taho’e, puis sur la Super Taho’e, avant le Super Aito et une deuxième place sur le Te Aito. Cette ultime épreuve en solo, qui se solde par une nouvelle première place, vient conforter le champion dans sa stratégie qui consiste à « revenir au niveau » pour rendre fier ses sponsors. Place désormais au V6, avec dans trois semaines la célèbre épreuve du Hawaiki Nui, un rendez-vous que Kyle et ses coéquipiers attendent avec impatience. « Maintenant, fini le V1, on va plus se focaliser sur l’équipe, explique le rameur. Je pense que le fait d’avoir gagné, ça donne peut-être un coup de boost pour bien se préparer pour Hawaiki Nui. »

Mais avant de s’aligner sur la prestigieuse course marathon du fenua prévue du 30 octobre au 2 novembre, les rameurs peuvent encore se faire les bras sur quelques épreuves. Ils ont d’ores et déjà rendez-vous samedi prochain pour l’Arenui Race, puis enchaîneront avec la Air Tahiti Nui Race le 5 octobre, avant de participer à la 2e édition de la Heke Noa le 12 octobre.