Heartbeat, deuxième édition à la brasserie Hoa

À l’initiative de Stéphane Rossoni, professeur de batterie et musicien du conservatoire de Polynésie française, pas moins de 17 batteurs se sont réunis dimanche à la brasserie Hoa pour proposer un concert hommage de plus d’une heure en mémoire de deux batteurs aujourd’hui disparus : Hans Faatauira et Sébastien Peni.

Dimanche dès 16 heures à la brasserie Hoa de Fare Ute, plus de 200 personnes se sont réunies afin d’assister au concert Heartbeat, 2e édition, réunissant pas moins de 17 batteurs du fenua. Cet événement, initié par Stéphane Rossoni, a été mis en place afin de rendre hommage à deux batteurs, Hans Faatauira et Sébastien Peni, musiciens connus et appréciés, tous deux disparus.

Rappelons que Hans, professeur au Conservatoire artistique de la Polynésie française, est décédé le 30 août 2021 des suites du Covid. Quant à Sébastien Louis Tairati Peni Marae, virtuose de la batterie, celui-ci est décédé le 8 novembre 2021, à 49 ans, des suites d’une grave maladie.

Lors de cette rencontre, le public est venu nombreux ; plusieurs musiciens tels que Raimana de Pepena, Serge, Michel Poroi, Stéphane Rossoni et autres membres de groupes étaient là pour rendre hommage aux deux artistes. « La musique nous fait vivre et c’est à travers elle que nous partageons tous des moments exceptionnels » explique Francis. « Et l’histoire continue à travers ce concert où les batteries résonnent encore plus fort pour honorer la mémoire de nos amis. J’espère que cet événement va perdurer car il permet aussi de penser à tous ceux qui partent trop vite comme le guitariste Daniel Benoit, disparu en aout 2021 des suites du Covid lui aussi ». Un beau programme éclectique a été proposé avec pas moins de 16 reprises de Phil Collins, Michael Jackson, Andy Tupaia, les Beatles, Queen, Tikahiri, Trail Basis, Téléphone, Tears for Fears, Earth Wind & Fire, Radiohead, Alicia Keys et les Doobie Brothers. L’opportunité de reprendre le répertoire de Hans et Sébastien en chœur en faisant montre d’un superbe enthousiasme. Cette belle initiative a été saluée par le public qui n’a rien raté de ce concert.

Philippe Collignon & tahitipeople.com