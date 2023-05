Heiva 2023 : 22 groupes vont faire vibrer To’ata

La 142e édition des festivités du Heiva est lancée. Cette année le concours de danses et chants traditionnels compte au total 22 groupes en lice. Comme chaque fois en marge de cet évènement, plusieurs rendez-vous annexes sont programmés. On retrouvera bien sûr la cérémonie du Umu ti, le Heiva rima’i, les Tuaro maohi ou encore le Heiva vaa mata’eina’a mais aussi les incontournables spectacles organisés sur le marae Arahurahu de Paea.

Le programme des festivités du Heiva a été révélé. Cette grande fête populaire qui veut célébrer « les traditions et les valeurs polynésiennes » promet de la diversité et du beau spectacle cette année encore. L’événement principal reste sans aucun doute le célèbre concours de chants et danses du Heiva I Tahiti, une compétition se déroulant du 29 juin au 15 juillet sur la scène de To’ata. Pour cette édition, 22 groupes sont en lice dont 10 formations de danse et 12 troupes de chant, soit plus de 3 000 personnes réparties sur les six soirées de concours. Pas de thématique imposée pour ce qui promet une « variété artistique » sur scène selon Ma Zinguerlet, la présidente du jury . « On attend de la joie, de la bonne humeur et surtout de la performance », précise-t-elle encore alors que 2023 marque aussi le retour « de grands groupes » dans la catégorie Hura Tau avec O Tahiti E, Toakura, Heikura Nui ou encore ‘Ori i Tahiti. En Hura ava tau elle note « la participation massive » des îles et annonce déjà « que la performance sera sur To’ata ».

Les festivités du Heiva s’articulent aussi autour de plusieurs rendez-vous annexes. Au programme, des courses hippiques, mais aussi la traditionnelle cérémonie du ‘umu ti, le Heiva rima’i, les Tuaro ma’ohi ou encore le Heiva vaa mata’eina’a. Le public pourra aussi se régaler des spectacles traditionnels organisés depuis maintenant 10 ans sur le marae Arahurahu de Paea. Des prestations qui « changent un peu » cette année puisque les spectacles seront rythmés par 4 groupes de chants et 4 groupes de danses au lieu d’un seul. « Nous allons choisir en priorité les groupes Hura ava tau« , précise Fabien Dinard, le directeur du Conservatoire artistique de Polynésie française.

La billetterie pour assister aux soirées de concours est ouverte depuis 14 h sur Internet. Les billets seront aussi disponibles au guichet de la Maison de la culture à partir du mercredi 24 mai à 9h. Retrouvez toutes les infos et les grandes dates sur le site officiel du Heiva i tahiti.