Heiva 2023 : pas de billets gratuits pour les élus et les ministres

Eliane Tevahitua, la vice-présidente du gouvernement et nouvelle ministre de la Culture a annoncé que les billets gratuits accordés au gouvernement et à l’assemblée pour le Heiva seront « réduits de manière drastique, pour ne pas dire qu’ils vont disparaitre ». Des places seront en revanche octroyés à des élèves et étudiants « méritants », et les personnes en situation de handicap bénéficieront d’une gratuité.

La billetterie en ligne de la 142e édition du Heiva i tahiti ouvre ce mardi à partir de 14h. Les places seront disponibles au guichet Maison de la culture à partir de 9h demain, aux tarifs habituels. Mais Eliane Tevahitua a décidé de rompre avec certaines habitudes d’octrois de billets gratuits pour le gouvernement et le pays, qu’elle juge « intolérable ». « Vous savez comment ça se passe : une centaine de billets sont octroyés au gouvernement et à l’assemblée, a expliqué ce matin la nouvelle vice-présidente et ministre de la Culture. Ces billets vont être réduits de manière drastique, pour ne pas dire qu’ils vont disparaitre. Que l’on soit élu ou ministre, vice-présidente ou président, la règle sera la même pour tout le monde ». Certains billets ne seront en revanche pas mis en vente afin d’être distribués à « des enfants méritants des écoles, des lycées, de nos universités, pourquoi pas » a précisé la ministre qui a aussi ajouté que les personnes en situation de handicap pourront bénéficier de billets gratuits. Un changement de « vision des choses », affirme-t-elle.