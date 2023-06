Heiva Ta’upiti ana’e 2023 :  seconde soirée avec les écoles Rāineari’i et Tamari’i Poerava

La deuxième soirée du Heiva Ta’upiti ana’e 2023 fut débordante d’enthousiasme et de dynamisme grâce aux prestations enjouées des écoles de danse Rāineari’i et Tamari’i Poerava.

L’école Rāineari’i, fondée en 2006 dans la joyeuse Presqu’île de Toahotu par la pétillante Heirani Salmon, a mis le feu aux planches de To’ata. Ses élèves, des petits aux plus grands, ont enchanté le public par leur maîtrise des pas traditionnels et leurs tenues chatoyantes au service de chorégraphies inédites et fougueuses. Fidèle à sa mission, Rāineari’i promeut avec brio les valeurs de la culture polynésienne tout en favorisant l’épanouissement de ses danseurs. Heirani Salmon a exprimé avec émotion sa gratitude envers les parents et le public venu encourager ses protégés.

Après l’entracte, le flambeau a été passé à l’école Tamari’i Poerava, dirigée depuis 1989 par la talentueuse Moeata Laughlin. Cette pionnière de la danse polynésienne transmet son savoir avec passion à ses élèves, dont sa fille Hianau. L’école prépare un voyage en Nouvelle-Zélande et un grand spectacle sur le thème de « Pipirima » de Bobby Holcomb, démontrant sa volonté d’explorer de nouveaux horizons tout en préservant les traditions. Moeata et Hianau ont chaleureusement remercié les parents, l’orchestre et le staff pour leur soutien indéfectible. Cette seconde soirée haute en couleurs du Heiva Ta’upiti ana’e a fait la part belle à la jeunesse et promet une édition 2023 des plus enjouées ! L’avenir de la culture polynésienne semble entre de bonnes mains.

Texte et photos Stéphane Sayeb