Un job dating pour les ex salariés du Méridien

Le Service de l’emploi organise jeudi 8 juin un job dating pour une quarantaine d’anciens employés du Tahiti Ia Ora Resort de Punaauia. Les entreprises sont invitées à venir à la rencontre de ces personnels qualifiés et expérimentés.

Une quarantaine d’ex-employés du Tahiti Ia Ora Resort (ex Méridien) vont participer à un job dating organisé par le Service de l’emploi, jeudi 8 juin de 8 heures à midi au lycée hôtelier de Punaauia. Réception, cuisine, service restaurant, housekeeping et mêmes services techniques, les demandeurs d’emplois ont de nombreuses spécialités, et plus de 20 ans d’expérience pour certains. L’opération s’inscrit dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé de ces personnes par le Service de l’emploi.

Les entreprises sont invitées à y participer pour présélectionner ou sélectionner leurs futurs employés parmi ces professionnels aguerris de l’hôtellerie et de la restauration. Selon le Service de l’emploi, 31 entreprises dont 18 restaurateurs ont déjà confirmé leur participation, preuve que la reprise du secteur est une réalité. Mais les responsables d’hôtels et de restaurants ne sont pas les seuls qui sont intéressés : agences de voyages, prestataires touristiques, mais aussi magasins de grande distribution qui préparent des plats ont aussi confirmé leur présence.

Les entreprises qui souhaitent rencontrer ces candidats sont invités à contacter le Service de l’emploi sur entreprises@sefi.pf ou au 40 46 12 34.