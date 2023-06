En 2022, plus d’une demi-tonne de vanille avait été volée à Tahaa. Mardi, la gendarmerie a interpellé sept personnes à Tahaa et Raiatea .Ce vendredi six d’entre elles ont été déférées au parquet, et cinq placées en détention préventive. Elles ont rendez-vous au tribunal le 20 juillet prochain.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi après-midi, le Procureur de la République Hervé Leroy annonce l’arrestation et la mise en examen de six personnes, pour « vols aggravés » et « recels de vols aggravés ». Cinq d’entre elles ont été placées en détention provisoire.

L’année dernière, en moins d’un mois, 540 kilos de vanille avaient été volés à Tahaa, un butin représentant 24 millions de Fcfp au cours du marché mondial, sur lequel la vanille est la deuxième épice la plus chère au monde après le safran. L’année précédente, 100 kilos avaient déjà été subtilisés.

Les premières investigations n’avaient pas, à l’époque, permis d’identifier les auteurs de ces vols. En début d’année, les enquêteurs de la gendarmerie obtenaient des renseignements et identifiaient une personne ayant pu participer à ces faits puis, plus récemment, plusieurs voleurs et receleurs. « Ces derniers sont des professionnels de la filière », précise le communiqué, âgés de 24 à 51 ans. L’un est en état de récidive légale et un autre est acheteur professionnel de la filière vanille.

Dans une opération mobilisant « une trentaine de gendarmes durant quatre jours », sept individus étaient interpellés à Tahaa et Raiatea mardi 30 mai. À l’issue de leur garde à vue, six personnes ont été déférées au parquet ce vendredi, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à délai différé, et poursuivis des chefs de vols aggravés et recel de vols aggravés. Le juge des libertés et de la détention a ordonné l’incarcération provisoire de 5 des 6 prévenus, et le placement sous contrôle judiciaire du sixième.

Les prévenus comparaîtront devant le tribunal le 20 juillet prochain. Ils encourent des peines maximale de 10 ans de prison, une amende de 18 millions de Francs, et la confiscation de leurs avoirs bancaires.