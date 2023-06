Arue : les activités nautiques de nouveaux autorisées

L’arrêté municipal mentionnant l’interdiction des baignades et des activités nautiques à Arue, pris après la morsure de requin subie par une kitesurfeuse, a été levé.

Les plages d’Arue sont accessibles. Six jours après qu’une kitesurfeuse se soit fait mordre par un requin à Arue, la municipalité a décidé de lever l’interdiction de baignade et d’activités nautiques. « L’évaluation minutieuse de la situation » par les autorités en collaboration avec des experts en faune marine a permis de déterminer qu’il n’y a plus de « menace immédiate ». L’enquête technique menée a révélé que « l’incident s’est produit entre 1,5 et 2 nautiques » et que la morsure du requin était de « type territorial » . L’incident ne correspondait donc pas à une attaque. La municipalité rappelle toutefois à ses administrés qu’il faut « rester vigilant pour minimiser les risques ».

Les conduites à tenir en cas de morsure ou d’attaque de requins 1. Gardez votre calme

2. Signalez sans délai l’incident : en mer (JRCC au 16), à terre : (POMPIERS au 18 ou SAMU au 15)

3. Appliquez les premiers soins : Si vous êtes blessé, appliquez une pression ferme sur la

plaie avec un tissu propre pour stopper le saignement.

4. Suivez les consignes des autorités.

D’après communiqué