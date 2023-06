Feu vert pour le Tiurai de Outumaoro

L’inauguration de la fête foraine de Punaauia est prévue ce soir à 17 heures avec un grand feu d’artifice à 21 heures. Une ouverture confirmée par arrêté municipal, après le passage sur site ce matin de la commission de sécurité.

Tout est prêt ! La commission de sécurité a procédé aux derniers contrôles à quelques heures de l’ouverture officielle du site au public. Cette ultime inspection avant le lancement des festivités très attendues par les familles intervient après un premier examen sur dossier par la commission de sécurité, suivie par une visite sur site, une entrevue longuement préparée par les organisateurs qui ont reçu des préconisations en amont. Composée d’un représentant de la commune, d’un officier de gendarmerie, mais aussi d’un préventionniste du Service de l’urbanisme et d’un membre de l’Équipement, la commission était donc chargée de veiller au respect de la réglementation. Et si à 10 heures vendredi, il y avait « encore quelques petits points électriques » à revoir, Maryline Dal Farra, présidente de cette commission de sécurité et directrice de la Construction et de l’aménagement, avait « bon espoir » de voir la fête démarrer ce vendredi.

Cet avis est ensuite appuyé par un arrêté de la mairie qui a toujours le mot de la fin sur l’ouverture des événements organisés à Punaauia. Une activité festive de taille pour la municipalité qui doit en plus s’assurer de la sécurité des personnes aux abords du site. Pendant quasiment deux mois les effectifs de la police et de la gendarmerie seront particulièrement sur le qui-vive pour empêcher les rixes. Marc Tatarata, adjoint au maire en charge de la sécurité, se souvient d’ailleurs d’une année où les forces de l’ordre ont dû gérer un attroupement de 200 jeunes bagarreurs, en pleine nuit. Un problème qui « existait déjà il y a 40 ans place Tarahoi ou place Vaiete » selon lui. Il compte donc aussi sur les parents pour empêcher les dérives et les bagarres que l’on connaît à cette période de l’année.

Cette année, les festivités sont prévues jusqu’au 12 août sur Punaauia. Les manèges de Vaitupa à Faa’a devraient ouvrir la semaine prochaine, juste avant ceux de Mamao. Pour marquer l’ouverture de la période du Tiurai un grand feu d’artifice est prévu ce vendredi soir à 21 heures à Outumaoro.