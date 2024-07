Heiva Tu’aro Maohi : des athlètes nombreux et plus performants

Enoch Laughlin, président de la Fédération des sports et jeux traditionnels, se félicite du succès des dernières épreuves du Heiva. Elles ont rassemblé cette année 586 athlètes et environ un millier de spectateurs. Les performances augmentent, notamment celles des concurrents du Pacifique. La participation internationale promeut la culture locale, et le nombre de licenciés revient presque à son niveau d’avant la crise sanitaire. Le dynamisme croissant vient même motiver les pratiquants issus d’autres disciplines à rejoindre les sports traditionnels.

Au lendemain de la dernière journée des épreuves de sports traditionnels organisées dans le cadre des festivités du Heiva, Enoch Laughlin dresse un bilan très positif de cette édition. Le président de la fédération des sports et jeux traditionnels parle d’au moins un millier de spectateurs répartis sur trois jours, mais note surtout la participation de 586 athlètes. Des participants venant de Tahiti, des îles, du Pacifique, mais aussi des États-Unis et « d’un peu partout dans le monde ». Et si le nombre d’inscrits pour l’ensemble des épreuves reste stable ces dernières années, les performances, elles, ne cessent d’augmenter. Les Tahitiens restent en tête du classement mais doivent désormais faire face à la montée en puissance de certains concurrents. « Nos amis du Pacifique s’intéressent de plus en plus aux tu’aro maohi, » confie le président de la fédération. « Et en plus de s’intéresser, ils font aussi de belles performances et se retrouvent pratiquement dans les 5 premiers à chaque fois… beaucoup sont sur les podiums aux places 1, 2 ou 3. »

Parmi ceux qui font de l’ombre aux ta’ata Tahiti, on retrouve notamment les Néo-Zélandais ou encore les Hawaiiens. « Ils ont montré de très belles choses cette année chez les femmes », que ce soit en lever de pierre ou sur la course des porteurs de fruits. Les épreuves spécifiques comme le Patia fa ou le décorticage de coco restent cependant logiquement dominées par les Paumotu qui continuent de se perfectionner. Enoch Laughlin se dit confiant pour la suite, tant en termes de développement qu’en termes de performance. « Je pense que la présence d’athlètes venant de différents coins du monde va contribuer encore plus à la promotion de notre culture et de nos sports à l’international. » Le président de la fédération salue également le travail des « forces vives » venant des îles, qui sont chaque fois nombreuses à faire l’effort de se déplacer pour participer aux rendez-vous organisés régulièrement à Tahiti. Une dynamique qui motive même les pratiquants d’autres disciplines, qui sont aujourd’hui un peu plus nombreux à s’essayer au grimper au cocotier, au lever de pierre ou à la course des porteurs de fruits. Des sports « très physiques, très durs, qui demandent une concentration, une certaine agilité et une grande force physique » et pour lesquels il existe un réel vivier qui pourrait performer. « Nous voyons de plus en plus d’athlètes issus du Crossfit, de la force athlétique ou de l’athlétisme qui viennent nous rejoindre. C’est une très bonne chose, » se réjouit Enoch.

Pour le spécialiste des jeux traditionnels, il s’agit là de l’expression d’un engouement grandissant des Polynésiens, qui veulent vivre la culture de manière différente, au travers du sport. Il faut dire que les Tu’aro Maohi et ses disciplines rassemblaient avant la crise sanitaire 880 licenciés, un chiffre qui avait fortement chuté et que la fédération est en passe de retrouver. Aujourd’hui, la fédération compte 788 licenciés répartis dans 28 associations.