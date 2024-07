Le Pays organise le lundi 29 juillet une projection gratuite de « Deep Rising », le documentaire sur l’exploitation des ressources minières sous-marines.

En marge des épreuves de surf des JO Paris 2024 à Teahupoo, Tahiti, la Polynésie française vous invite à la projection du documentaire Deep Rising le lundi 29 juillet 2024, au Grand Théâtre de Te Fare Tauhiti Nui (TFTN) – la Maison de la Culture. Sous le haut patronage du Président de la Polynésie française, cet événement mettra en lumière les enjeux cruciaux liés à l’exploitation des ressources minières en eaux profondes, parallèlement à la session de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) qui va se conclure le 2 août. En jeu : un moratoire sur l’exploitation des ressources sous-marines, et l’ébauche d’un code minier international. Il sera également question de l’élection du nouveau secrétaire général de l’ISA. Le Britannique Michael Lodge, en poste depuis 2016 et candidat à sa propre succession, est entouré de rumeurs de scandale, et n’est plus soutenu par son gouvernement. La Brésilienne Leticia Carvalho, océanographe et ancienne régulatrice de l’industrie pétrolière brésilienne, est aussi candidate.

Réalisé par Matthieu Rytz et narré par Jason Momoa, Deep Rising, sorti en octobre 2023, explore le paradoxe auquel le Pacifique est confronté, entre les menaces écologiques et financières que posent les extractions minières et les besoins de minerais dans le cadre de la transition énergétique mondiale.

Si pendant de longues années il était entendu que l’exploitation minière sous-marine ne pourrait être rentable avant des décennies, depuis 2010 quelques entreprises publiques et privées s’intéressent de plus près aux grands fonds, en particulier les encroûtements enrichis en cobalt et les sulfures polymétalliques des zones de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji et Tonga. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a été le premier pays au monde à accorder des permis de prospection commerciale pour des gisements sous-marins de sulfures massifs (permis accordé à Nautilus Minerals en 1997) dans ses eaux territoriales.

Emmanuel Macron s’est positionné lors de la COP 27 en 2022 pour une interdiction de l’exploitation des fonds marins. Cette prise de position a été confirmée par l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023 ; les députés ont voté un texte demandant que la France s’engage sur la scène internationale en faveur d’un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins et l’interdiction de l’exploitation minière des fonds marins dans les eaux relevant de sa juridiction.