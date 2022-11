Hello Scoot récompensé par le concours Innovation Outre-mer

La 7e édition du concours Innovation Outre-mer a couronné une entreprise de Polynésie, Hello Scoot.

Porté par le ministère des Outre-mer, la Banque publique d’investissement (BPI France) et l’un des plus grands fonds d’investissements européens (Eurazeo), le concours Innovation Outre-mer se veut « le rendez-vous incontournable des startups et des investisseurs » a récompensé, le 10 novembre dernier, une entreprise polynésienne : Hello Scoot, service de location en ligne de scooters électriques, dans la catégorie Services/e-commerce.

La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, a remporté le prix en catégorie Innovation mobile avec Grall, une appli de géo-information. La Martinique est récompensée 4 fois, notamment en catégorie artisanat pour Kalia Nature, une marque de soins pour cheveux, et La Réunion deux fois.

Ce n’est pas la première fois que la Polynésie figure en bonne place au palmarès de ce concours. En 2021, la Conserverie de Tahiti avait remporté le prix de la catégorie artisanat. En 2019 , c’est Anne-Caroline Graffe qui avait été honorée dans la catégorie Sportif entrepreneur de l’année.

Avec Outremers360°