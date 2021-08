Henrietta Alves, compositrice de Tuihei, est décédée

Auteure de dizaines de morceaux dont le célèbre Tuihei, Henrietta Alves s’est éteinte ce dimanche.

La triste nouvelle a été annoncée par nos confrères de Polynésie la 1ere ce dimanche après-midi. Henrietta Alves, née d’un père des îles Cook et d’une mère de Rurutu, avait connu le succès dans le milieu de la chanson tahitienne dès les années 60. Auteure de dizaines de chansons qui ont été reprises par plusieurs générations d’artistes, elle a notamment composé Tuihei, morceau qui a connu son heure de gloire en 2015 lors qu’il avait été interprété par 4.792 joueurs de ukulele. Un record du monde officialisé par le fameux Guinness Book. Trois ans plus tard, c’est le même morceau – aussi connu sous le nom era mai te tiare – qui est diffusé, plusieurs semaines durant, à la télévision avant d’être interprété par plus de 6000 musiciens au stade Pater. Henrietta faisait bien sûr partie de cet ensemble, qui ne récupérera pas le titre mondial, ravi par Hong-kong, mais fera résonner pour de longues années le talent et la mémoire de cette grande dame de la musique tahitienne.