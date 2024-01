Hina Delva officiellement nommée à la tête de l’OPT

L’arrêté de nomination de Hina Delva en qualité de directrice générale de l’Office des postes et télécommunications a été publié ce mardi au Journal officiel. Elle prendra ses fonctions le 1er février, en remplacement de Jean-François Martin qui aura passé neuf ans aux manettes.

C’est fait : après l’annonce de Moetai Brotherson le 5 décembre dernier, puis l’approbation de la Commission de contrôle budgétaire et financier le 15 janvier, Hina Delva, ancienne directrice commerciale d’EDT-Engie, est officiellement nommée directrice générale de l’OPT par le conseil des ministres, la publication de son arrêté de nomination au journal officiel faisant foi. Le JOPF publie aussi l’arrêté de fin de fonctions, à sa demande, de Jean-François Martin, qui dirigeait l’OPT depuis février 2015. Il quittera son poste mercredi prochain, le 31 janvier.

Avant de partir, il présentera demain en conseil d’administration le budget 2024 de l’office, et mardi prochain le plan de redressement financier de l’OPT qui court jusqu’en 2028 – une première version, sur une période plus courte, avait été présentée en septembre dernier, et le rabotage de 147 millions de Fcfp d’avantages aux salariés avait contribué au déclenchement du mouvement de grève d’octobre.