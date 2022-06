Hinanui Matehau, candidate n° 4 : « La lutte contre le cancer me tient à cœur »

Originaire de Papeete, Hinanui Matehau est la candidate n°4 de Miss Tahiti 2022. L’étudiante en cinquième année dentaire a toujours rêvé d’être Miss notamment pour sensibiliser les Polynésiens sur des sujets de santé. La lutte contre le cancer est l’une des causes qui lui tient à cœur.

Si jusque-là son objectif est de devenir dentiste, Hinanui Matehau se dit fière de participer à ce concours de beauté pour sensibiliser contre le cancer. La candidate de 24 ans a toujours suivi de près les précédentes éditions de Miss Tahiti et Miss France. « C’était le rendez-vous de l’année. Les voir tous les ans m’a donné envie de me présenter« . Ses modèles : Mehiata Riaria, Miss Tahiti 2013 et Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019. Et c’est avant tout pour les échanges et le contact avec la population que Hinanui Matehau a voulu se lancer dans cette aventure. « Ce titre permet de partir à la rencontre du monde et de porter haut toutes nos valeurs. » Pour elle, son combat personnel se porte sur le cancer. « Si je suis élue Miss Tahiti 2022, j’aimerais mettre ma notoriété aux services des autres, notamment pour la lutte contre le cancer qui est une cause qui me touche particulièrement suite à la perte de mon père. »

