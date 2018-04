Hinarani de Longeaux et Jérémy Florès sont parents

Notre Miss Tahiti et première dauphine de Miss France, Hinarani de Longeaux, a donné naissance à une petite fille. C’est son compagnon, le surfeur réunionnais Jérémy Florès, qui a annoncé la nouvelle dimanche sur sa page Facebook.

« Ma superbe fille. De loin, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ma petite fille. » C’est par ces mots que le surfeur professionnel réunionnais, Jérémy Florès, a annoncé dimanche sur sa page Facebook la naissance de sa fille avec sa compagne, la Miss Tahiti 2012 et première dauphine de Miss France, Hinarani de Longeaux. On ne connaît pas encore le prénom de la petite fille, mais les photos ont fait le tour du réseau social en quelques heures.