Les Comptineurs font danser la savane sur du jazz

Les Comptineurs sont de retour sur scène avec un nouvel album un peu différent : Les Jazznimaux. Des chansons inspirés des aventures des animaux de la savane sur un rythme « jazz ». La galerie des portraits animaliers ouvre ses portes le samedi 14 avril à 16 heures au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Les Comptineurs font leur retour sur scène avec deux nouveautés. D’abord, le groupe se déplace du Petit au Grand théâtre de la Maison de la culture pour son habituel concert pour le jeune public. Et surtout, les Comptineurs mettent de côté les comptines pour un nouvel album de chansons autour du « jazz » et des animaux : les Jazznimaux. Pour cette nouvelle aventure musicale, Christine Vinolo et Jérôme Descamps se sont entourés de musiciens venant du jazz, Inga Pan au violon, Abel Dumont à la contrebasse et Jérôme Ferlat à la guitare. Le résultat donne 14 morceaux dont trois reprises façon jazz, notamment de la célèbre baleine à bosse et d’Ariti la tortue. D’ailleurs, après avoir fait le tour des animaux de la Polynésie, les Comptineurs se sont cette fois-ci inspirés d’animaux de la savane. Et c’est par un éléphant que l’aventure des Jazznimaux a démarré.

Le jeune public -à partir de 4 ans- découvrira ces nouvelles compositions le 14 avril prochain. Durant une heure, les portraits des animaux défileront en chanson mais aussi en image avec une projection d’illustrations réalisées par nilojima : le serpent à qui il ne faut pas faire confiance, l’hippopotame fier de ses formes, l’autruche un peu nostalgique… et même l’aristotigre !

Pour cette unique représentation, 100 places ont été réservées à des familles issues de foyers et des enfants du Village SOS de Papara. Les Comptineurs et la Compagnie du Caméléon travaillent également à faire voyager les Jazznimaux dans les îles.

Pratique :

Le concert aura lieu le samedi 14 avril à 16 heures au Grand théâtre de la Maison de la culture. Les billets sont en vente au tarif unique de 2 000 Fcfp dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.