Les hydravions de Tahiti Air Charter parés au décollage

Depuis le début du mois, Tahiti Air Charter est autorisé à lancer son activité d’hydravions depuis Raiatea. Une première depuis près de 50 ans.

La société Tahiti Air Charter, de la famille Degage qui détient déjà Aremiti et Haumana, a reçu le 4 avril dernier son certificat de transporteur aérien. L’activité de vols en hydravions peut donc dès à présent démarrer. La société est basée à Raiatea et proposera des vols et excursions touristiques autour de Bora Bora et des îles Sous-le-vent. Tahiti Air Charter affirme également vouloir développer les charters privés à destination des îles les plus éloignés par du transport de passagers mais aussi du fret et de l’assistance. L’appareil choisi est un Cessna 208 Caravan amphibie qui peut transporter 8 personnes pour une charge commerciale de 1 050 kilos. Cet hydravion peut bien évidemment amerrir mais aussi atterrir. Pour la petite histoire, la Polynésie a vu ses premiers hydravions dans les 1930 et jusque dans les années 70 quand le Grumann-Mallard de Air Tahiti effectuait les premiers vols inter-îles.