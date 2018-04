La jeune baleine qui était restée à Tikehau est morte

La baleine à bosse juvénile qui était resté dans le lagon de Tikehau bien après la saison a été retrouvée morte le 22 mars dernier. Amaigri et affaibli, le mammifère s’est fait attaqué par des requins.

En février dernier, une baleine à bosse juvénile avait fait l’objet d’une mesure exceptionnelle de la direction de l’Environnement (Diren) interdisant son approche à moins de 300 mètres. En effet, cette jeune baleine était restée dans le lagon de l’atoll sans repartir vers l’Antarctique au mois de novembre. Un phénomène jamais observé jusqu’ici. Une surveillance particulière a été mise en place par la Diren et l’association Mata Tohora. Plusieurs déplacements ont été effectués en janvier, février et mars. Mais lors de la dernière visite, le 20 mars, les professionnels avaient pressenti une « fin de vie probablement rapide ». En effet, la baleine à bosse, très amaigrie et affaiblie, avait été attaquée par des requins. Deux jours plus tard, sa carcasse a été retrouvée au milieu du lagon. Elle a été évacuée au large de l’atoll.