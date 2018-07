Hitireva ne laisse personne de marbre au marae

Le groupe Hitireva a entamé samedi sa série de cinq spectacles sur les splendides espaces du Marae Arahurahu, à Paea.

Face à un public nombreux composé de passionnés d’arts traditionnels et de touristes, parmi lesquels le ministre de la Culture, la formation de Kehaulani Chanquy a redonné vie à la pierre immémoriale qui assista la naissance de l’Humanité et qui suit et soutient les hommes à chaque instant de leur vie.

Chorégraphiés d’après une histoire et un texte de Jacky Bryant, les huit tableaux présentés par quelques 125 artistes danseurs, musiciens et chanteurs de la troupe – dont Teiva LC – ont su comme par magie rappeler l’esprit des temps anciens, quand la Nature était la grande alliée et non pas la grande oubliée.

Le second des cinq spectacles que la troupe Hitireva donnera chaque week-end durant un mois est programmé le samedi 14 juillet à 15:45 précises.

Pratique :

Billets en vente à Radio 1 Fare ute, chez Carrefour ou sur ticket-pacific.pf.

Avec communiqué CAPF.