Travaux de nuit sur la RDO et à Taina

Le ministère de l’Equipement a annoncé une semaine de travaux nocturnes sur la RDO à Faa’a et sur la route de ceinture entre les passerelles de Taina et Orohiti à Punaauia. Des déviations seront mises en place entre 20 heures et 4 heures du matin.

Prudence pour les automobilistes. Des travaux de rafraichissement du marquage au sol seront de nouveau effectués toutes les nuits cette semaine, du lundi 9 au vendredi 13 juillet, à la fois à Faa’a sur la RDO et à Punaauia entre les passerelles Taina et Orohiti.

Pour la RDO, la direction de l’Equipement prévoit de mettre en place une déviation vers la route de ceinture de Faa’a de 20 heures à 4 heures du matin. Le ministère des transports appelle à la plus grande vigilance des usagers de la route ainsi qu’au respect des consignes de déviation imposées dues au chantier.