Hubert Barrère, guest star de la Fashion Week

Le directeur artistique de Lesage, la plus célèbre maison de broderie au monde, est l’invité de marque de la Tahiti Fashion Week. Il présentera vendredi soir vingt de ses propres créations autour du corset, son vêtement fétiche.

C’est un créateur pas comme les autres qui vient enchanter le public polynésien de cette 10e édition de la Tahiti Fashion Week. Hubert Barrère est depuis 2011 le directeur artistique de Lesage, adoubé à la fois par François Lesage avant sa mort, et par Karl Lagerfeld – la maison Lesage fait partie du groupe Chanel depuis 2002. « Je n’en revenais pas, tout simplement. Ça ne faisait pas partie de mon plan d’action, mais j’ai dit oui. »

Fils de bonne famille bretonne, il était destiné à une carrière de notaire après ses études de droit. Armé de quelques dessins, il entre pourtant à l’école de la Chambre syndicale de la haute couture, puis chez le brodeur Vermont, qui lui donne l’occasion de rencontrer les couturiers parisiens et lui laisse une grande liberté. Il travaille notamment auprès de Thierry Mugler au début des années 90. Il prend la direction artistique du brodeur Hurel en 1997, avant de rejoindre Lesage où il règne sur un catalogue de 75 000 échantillons de broderie accumulés depuis 1858. Plus récemment, il a signé les costumes et la scénographie de Zémire et Azor à l’Opéra-comique.

Il collabore avec les couturiers, soit en donnant vie à leurs idées, soit en proposant les siennes sur un thème imposé. « C’est une conversation, entre la confession, le boudoir, le psychiatre et, pourquoi pas, l’amitié » dit-il pour expliquer ses relations avec les grands noms de la mode. Certains sont plus exigeants que d’autres, et ce sont ses préférés. Il cite notamment Alexander McQueen : « Il avait une connaissance incroyable du vêtement, et très culturelle, historique. Une très grande hauteur de vue. Je peux vous dire que je ne lui racontais pas n’importe quoi parce qu’il savait très bien ce qu’il faisait. » Karl Lagerfeld aussi tient une place particulière dans son panthéon : « Il m’a élevé. On se transcendait pour lui. Il avait une culture abyssale, une intelligence dingue, et la capacité de faire quatre choses en même temps. »

Porter un corset ? « Il s’agit d’être forte, parce qu’autrement ce n’est pas la peine »

Hubert Barrère créé aussi sous son propre nom. En 1996 il lance sa première collection de corsets, qui lui vaut le Grand prix de la mode de la ville de Paris. Le corset qui reste son vêtement fétiche : « J’ai toujours eu envie de glorifier le corps des femmes », dit-il, refusant les clichés : « Aujourd’hui, c’est une affirmation de la liberté des femmes parce qu’elles le souhaitent, elles ne le subissent pas. Mettre un corset, c’est avoir une prestance, les gens vous regardent davantage et il s’agit d’être forte, parce qu’autrement ce n’est pas la peine de mettre un corset. Il faut assumer. » Les vingt modèles qui défileront vendredi soir, issus de différentes collections, reprennent tous ce thème, parfois avec des tournures ou des hanches accentuées, des asymétries, et ses couleurs préférées, « du noir, un peu de rouge et du beige ». « C’est comme une variation de Bach, on cherche un thème et puis on le répète, mais ce n‘est jamais le même » dit Hubert Barrère qui décrit ainsi sa cliente type : « Une femme forte, élégante, et qui a quand même un certain sens de la provocation. »

La Polynésie va-t-elle inspirer le directeur artistique de la maison Lesage ? C’est la seconde fois qu’il vient au fenua, mais il avoue ne pas encore suffisamment connaître l’artisanat local. En revanche, les perles de Tahiti, les fleurs et même les tiki qu’il a admirés au musée pourraient bien se retrouver dans ses prochaines créations.