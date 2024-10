Filariose: 206 personnes dépistées positives à Moorea

Depuis 2023, 34 enquêtes sanitaires ont été menées sur l’île sœur et 206 personnes ont été dépistées positives à la filariose. Selon la municipalité, qui a échangé sur le sujet mardi dernier avec son comité local de santé, cela représente 50 % des cas déclarés au fenua. Pour tenter de faire face à cette recrudescence du nombre de porteurs de filaires, la commune a annoncé la mise en place d’une campagne POD du 18 au 30 novembre sur toute l’île.

Après avoir diagnostiqué la présence de filaires chez plusieurs habitants de l’île sœur, une série d’enquêtes a été lancée. Elles concernaient certains quartiers, répartis sur l’ensemble des communes associées de l’île. Ces 34 enquêtes ont permis le dépistage positif de 206 personnes, soit presque 1,2 % de la population. Un chiffre révélé sur les réseaux sociaux par la municipalité – qui a échangé sur le sujet mardi lors d’une réunion de travail avec son comité local de santé – et qui représente « 50 % des cas déclarés en Polynésie française« . Inquiétant ? Oui, puisque le seuil d’intervention fixé par l’OMS est de 1 %. De quoi justifier la mise en place d’un plan, ou du moins, le lancement d’une nouvelle campagne de distribution de Notézine en prise observée directe (POD). La dernière campagne à Moorea remonte à 2013-2014, il y a donc plus de 10 ans… juste le temps qu’il faut à la maladie pour se manifester.

Rappelons que la filariose lymphatique est une maladie parasitaire tropicale dans le collimateur de la Direction de la santé de Polynésie française depuis plusieurs années. Communément appelée éléphantiasis, cette maladie est causée par un ver – transmis à l’homme par le moustique (Aedes polynesiensis) – qui se loge dans les vaisseaux lymphatiques et les ganglions. « L’infection altère le système lymphatique et peut entraîner une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps, provoquant douleurs, handicap sévère et stigmatisation sociale », précise la municipalité dans sa communication adressée aux administrés, finalement tous concernés. La campagne POD aura lieu du 18 au 30 novembre sur l’ensemble de l’île.