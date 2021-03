Ice : saisie à Taravao, procès le 6 mai prochain

Le procureur de la République a détaillé dans un communiqué les éléments relatifs au démantèlement d’un réseau de trafiquants d’ice à Taravao, la semaine dernière.

Mardi dernier, la brigade de gendarmerie de Taravao procédait à 7 interpellations pour infractions à la législation sur les stupéfiants (ice et cannabis) et recel de ces mêmes faits. L’enquête établissait l’existence d’un réseau de vente à la presqu’île, composé de trois hommes et deux femmes, en activité entre janvier 2020 et mars 2021, qui aurait fourni « plus d’une quarantaine de consommateurs ».

« Un homme âgé de 22 ans vendait de l’ice à deux revendeurs âgés l’un de 48 ans, l’autre de 20 ans, tous deux déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, qui ensuite la distribuaient à leurs clients ». Un trafic portant, selon les enquêteurs, sur une quantité d’ice évaluée entre 322 grammes et 562 grammes, et générant plusieurs dizaines de millions de Francs. Les deux femmes interpellées, compagnes du fournisseur et de l’un des revendeurs, assistaient leurs compagnons et « profitaient également de l’argent de la drogue ». La plupart des mis en cause ont reconnu leur participation au trafic.

Déférés au parquet le samedi 20 mars, ils répondront le 6 mai prochain de faits d’acquisition, transport, détention, cession de stupéfiants, usage illicite et recel de stupéfiants. Les 3 hommes ont été placés en détention provisoire, les deux femmes ont été placées sous contrôle judiciaire.

Les enquêteurs ont saisi près de 3 millions de Fcfp, 7 grammes d’ice, un scooter et deux véhicules automobiles.

Avec communiqué