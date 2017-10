Ils ont sauvé des vies lors des intempéries de janvier

Frédéric Poroi, René Kaimuko,Tauhiti Tehei, Moïse Tamarii, Nadia Tefaafana-Toomaru ont été décorés de la médaille de courage et de dévouement, par le haut-commissaire, pour avoir sauvé des vies lors des intempéries de janvier dernier. Cédric Pons, agent de la police technique et scientifique, a également été récompensé pour son investissement et son professionnalisme lors de l’attentat de Nice.

Frédéric Poroi, René Kaimuko et Tauhiti Tehei ont reçu, jeudi, du haut-commissaire, une médaille pour acte de courage. En effet, ces hommes, lors des intempéries du 22 janvier dernier, ont eu un « comportement héroïque » en intervenant « au péril de leur vie » auprès de malades, de personnes âgées ou d’enfants et évitant ainsi des drames.

Frédéric Poroi est intervenu à Mahina, en attendant l’arrivée des secours, auprès d’une victime dont la jambe avait été ensevelie à la suite d’un éboulement. René Kaimuko, a sauvé une personne à mobilité réduite restée coincée dans son fare partiellement effondrée et inondée par de l’eau et de la boue. Tauhiti Tehei a été décoré, pour avoir mis à l’abri de nombreux enfants d’un risque de noyade.

Moïse Tamarii, bénévole dans une association, et Nadia Tefaafana-Toomaru ont eux aussi reçu la médaille de courage pour avoir, pour le premier, contribué aux opérations de secours spontanément, et pour la seconde s’être dévouée pour son dévouement auprès des familles sinistrées. Le haut-commissaire a aussi profité de l’occasion pour décorer Cédric Pons, agent de la police technique et scientifique, de la médaille pour acte de courage et de dévouement, au titre de la promotion exceptionnelle « Attentats 2016 », pour son investissement et le professionnalisme qu’il a manifesté lors de l’attentat de Nice.