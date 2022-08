Inflation : +6,9% en un an

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,6% entre juin et juillet, portant l’augmentation annuelle, hors transports internationaux, à 6,9% de juillet 2021 à juillet 2022.

En juillet 2022, l’indice des prix à la consommation augmente de 1,6 % et s’établit à 107,12, essentiellement en raison de la hausse de 7,9 % des prix des transports, de 0,6 % des prix de la division logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles et de 0,4 % du prix de la division hôtellerie, café, restauration.

Ainsi, entre juillet 2021 et juillet 2022, l’indice général des prix à la consommation augmente de 6,9 %. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de 3,7 %. L’indice ouvrier augmente de 1,6 % sur le mois et progresse de 7,2 % en glissement annuel. L’indice général hors Transport aérien international augmente de 1,3 % en juillet 2022 et progresse de 6,9 % en glissement sur douze mois.

En rythme annuel, l’augmentation des prix en Polynésie française suit la même dynamique de progression que celle de Métropole :

L’inflation se poursuit sur les territoires français et à l’international :

L’évolution de l’IPC au cours du mois s’explique dans un premier temps par l’augmentation des prix des transports (+ 7,9 %) avec notamment des hausses des prix du transport aérien de voyageurs (+17,3 %) et des carburants et lubrifiants pour les véhicules personnels (+23,5 %) ; dans un second temps par la hausse des prix de la division logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+ 0,6 %) qui s’explique par l’augmentation des prix des produits pour l’entretien et la réparation du logement (+ 2,0 %) et par la hausse des prix des loyers (+ 0,7 %) ; enfin par la hausse des prix de la division hôtellerie, café, restauration (+ 0,4 %) à travers des hausses de prix des services d’hébergement (+ 3,0 %).

D’autres prix de produits et services évoluent également à la hausse avec un faible impact sur l’évolution générale des prix, comme ceux des loisirs et culture (+ 1,0 %), ceux de la division ameublement, équipement ménager et l’entretien courant de la maison (+ 0,1 %) et ceux de la division santé (+ 0,3 %).

Contrairement à la tendance générale, les prix diminuent au sein de la division produits alimentaires et boissons non alcoolisées (- 0,5 %) avec notamment une baisse des prix des produits de la mer (- 9,0 %), des légumes (- 1,0 %) et des produits alimentaires non définis ailleurs (- 0,3 %).

Index des travaux du bâtiment et travaux publics

En juillet 2022, l’index du Bâtiment et des Travaux publics (BTP) augmente de 2,6 % et s’établit à 129,33. Cette évolution est liée à la hausse des prix de l’énergie (+ 21,1 %) avec notamment l’augmentation des carburants (+ 23,4 %). La hausse des matériaux de construction est de (+ 1,6 %), avec principalement les matériaux minéraux (+ 2,0 %), chimiques (+ 2,7 %) et végétaux (+ 2,9 %). Sur douze mois, l’index général du Bâtiment et Travaux publics augmente de 14,0 %.

Dans le bâtiment, l’index du Gros œuvre augmente de 1,1 % et celui du Second œuvre de 0,5 %. Sur douze mois, l’index général du Bâtiment est en hausse de 10,4 %.

Dans les travaux publics, l’index du Génie vivil augmente de 4,5 % et celui des Travaux spécialisés de 6,4 %. Sur douze mois, l’index général des Travaux publics est en hausse de 18,6 %.

Avec communiqué