Inflation : enfin l’accalmie dans l’alimentaire

Les derniers relevés de l’ISPF indiquent un léger recul de l’indice des prix a la consommation en octobre. Même si les prix des produits alimentaires baissent légèrement sur le mois (-0,9%), ils restent 16% plus élevés qu’au début de la crise inflationniste de 2021.

10% d’augmentation générale des prix, 16% sur les produits alimentaires. Voilà le bilan d’un peu plus de deux ans de période inflationniste, qui s’est étirée de la mi-2021 jusqu’à la fin du premier semestre 2023. Cette période noire pour le budget des ménages, la Polynésie, comme beaucoup de pays dans le monde, semble en sortir depuis quelques mois. Mais pas de faux espoirs : les prix dans les magasins ou chez les professionnels ne repartent pas à la baisse – rien n’indique qu’ils le feront. Ils semblent simplement reprendre des fluctuations plus « classiques » de mois en mois.

C’est ce que vient encore une fois montrer les relevés de l’ISPF du mois d’octobre. Avec une baisse de 0,2%, l’indice des prix à la consommation (IPC) connait un léger tassement, après avoir augmenté d’autant le mois précédent. L’inflation moyenne, sur un an atteint désormais les 1,4% au fenua. Un chiffre que le fenua n’avait plus connu depuis 2021, et qui se compare positivement à celui de la métropole (+4% sur douze mois), mais pas à celui de la Nouvelle-Calédonie (-0,2% sur douze mois).

Mais c’est le détail des derniers relevés qui devrait le plus soulager les familles. Alors que les prix des transports, des services, de l’énergie, des meubles ou de l’habillement tiraient ces derniers mois l’IPC à la baisse, l’ISPF estime qu’il faut, en octobre, remercier les produits alimentaires, nerf de la guerre du pouvoir d’achat, pour avoir contraint l’indice. -0,9% sur un mois, grâce notamment, à des baisses de prix sur les produits de la mer, et les viandes. L’hôtellerie et la restauration sont aussi enregistrées à la baisse, contrairement à l’habillement ou aux transports.