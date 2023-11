Coupe de France : les joueurs de Pirae prêts pour le 7e tour

Les protégés de Maheanuu Gatien et Hiro Labaste sont arrivés la nuit dernière au centre d’entrainement de Clairefontaine. L’équipe composée de joueurs expérimentés tel que Alvin Tehau, Patrick Tepa, Taumihau Tiatia, Heirauarii Salem, Yohann Tihoni ou encore Nick Tauotaha tentera de faire mieux que lors de sa dernière participation en 2015. Elle affrontera samedi le FC Saint-Meziery, une formation de Régionale 1 qui jouera à domicile.

Lire aussi : Pirae jouera la Coupe en Champagne

On y est. Huit ans après leur dernière participation à la Coupe de France, Pirae s’apprête à disputer de nouveau le septième tour en Champagne. La délégation composée de 25 personnes s’est envolée ce week-end pour l’Hexagone. Dix-huit joueurs, un arbitre, un intendant médical, et deux coachs… une « Dream team » qui va essayer d’emmener le fenua le plus loin possible dans cette aventure. L’équipe est arrivée au Centre national du football français, situé à Clairefontaine-en-Yvelines, dans la nuit de dimanche à lundi. Il faut maintenant « s’acclimater » et reprendre des forces avant d’entamer la préparation.

La Coupe de France plutôt que les Jeux du Pacifique

Pour l’heure, aucune « stratégie ou de formation d’attaque et de défense » n’est arrêtée, mais elles devrait se dessiner dès mardi au sein du centre d’entrainement. Pour cette rencontre, les protégés de Maheanuu Gatien et de Hiro Labaste sont quasiment au complet puisqu’aucun d’entre eux ne s’alignera sur les Jeux du Pacifique. On retrouvera sur la pelouse Champenoise « plusieurs joueurs expérimentés », selon Alvin Tehau capitaine des oranges. Parmi eux Matatia Paama, Donovan Bourbare, Patrick Tepa, Taumihau Tiatia, Heirauarii Salem, Sandro Tau, Yohann Tihoni, Nick Tauotaha ou encore Thibault Pito.

L’équipe a aussi été renforcée « par quelques jeunes » à l’image de Ariiura Labaste ou encore Tanetoa Ma’u qui ont saisi l’opportunité de « découvrir des matchs d’un autre niveau » et de prendre en expérience. Pirae disputera donc son premier match samedi contre le FC Saint-Meziery, une formation de Régionale 1. Les joueurs tenteront de faire mieux que lors de leur dernière participation au septième tour de Coupe de France, en 2015, où ils avaient échoué en prolongation contre une équipe de cinquième division, au terme d’un match disputé à Pater.