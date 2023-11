Football : Pirae jouera la Coupe en Champagne

Le tirage au sort des rencontres du 7e tour de la Coupe de France de football a eu lieu mercredi. Qualifié après sa victoire en Coupe de Polynésie, l’AS Pirae se déplacera mi-novembre dans le Grand Est métropolitain, à Saint-Mesmin, village champenois qui a la particularité de compter un joueur tahitien dans son équipe.

15 842 kilomètres. Voilà la distance qui sépare, à vol d’oiseau, la commune de Pirae du village Saint-Mesmin, dans le département de l’Aube (Grand-Est). C’est dans cette bourgade d’un peu plus de 800 âmes, entre Champagne et Bourgogne, qu’évolue l’équipe du FC Saint-Meziery.

Cette formation de Régionale 1 (la sixième division française) est la future adversaire de l’AS Pirae en Coupe de France. Ce sera le 19 novembre au 7e tour de la compétition, un stade que l’équipe tahitienne intègre à la faveur de son succès en Coupe de Polynésie l’an passé. Un tirage plutôt favorable pour Pirae, qui était sous la menace d’une rencontre face à des équipes professionnelles comme Auxerre, Troyes ou le Paris FC (Ligue 2), mais aussi plusieurs formations de niveau National 1, 2 et 3.

Lors de cette rencontre qui devrait se disputer dans des conditions climatiques inhabituelles pour des Tahitiens, Pirae tentera de faire mieux que lors de sa dernière participation au 7e tour de Coupe de France. En 2015, les oranges avaient échoué en prolongation contre une équipe de 5e division, au terme d’un match épique à Pater (5-6 en prolongations). Depuis, les joueurs de Raimoana Benett ont eu l’occasion de voyager : outre des matchs de O’League, ils ont participé au Mondial des clubs en 2022 à Abou Dhabi.

Un Tahitien au FC Saint-Meziery

Le 19 novembre, les Tahitiens devraient retrouver un « expatrié » du fenua sur le pré : Paolo Hausner. Ce milieu offensif de 21 ans, a débuté à l’AS Jeunes Tahitiens puis à l’AS Tefana. En 2016, il a tenté l’aventure en métropole, en intégrant le centre de formation de l’AJ Auxerre, club professionnel. Après cinq ans dans les équipes de jeunes du club bourguignon, il n’a pas réussi à intégrer l’équipe première, qui évolue en Ligue 2. Paolo Hausner progresse depuis 2021 au niveau régional. Sous les couleurs du FC Saint-Meziery, son troisième club depuis son départ d’Auxerre, le Tahitien réalise un bon début d’exercice 2023-2024 , avec quatre buts marqués.

Dans une interview réalisée par son club, Paolo Hausner se dit « très très très content de recevoir As Pirae et de pouvoir jouer une équipe de Tahiti. C’est une très belle aventure que va vivre le club et je suis content d’y participer ». Et s’il n’a « jamais joué à AS Pirae », le joueur de 21 ans a « pas mal d’anciens coéquipiers qui y jouent actuellement ». « J’ai eu l’occasion de les voir jouer cet été et ça risque d’être un beau match. Je suis impatient », ajoute-t-il. D’après son club, il sera d’ailleurs du voyage aux îles Salomon avec la sélection tahitienne, à l’occasion des Jeux du Pacifique. Reste à savoir s’il sera disponible pour ce 7e tour de Coupe de France, puisque le match tombe justement pendant le tournoi océanien, qui débute le 17 novembre aux Îles Salomon.